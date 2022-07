Le Royaume-Uni s’apprête à enregistrer des températures record alors que la vague de chaleur frappe l’Europe

Commentez cette histoire Commentaire

PARIS – La Grande-Bretagne s’est préparée lundi à ce qui pourrait devenir sa journée la plus chaude jamais enregistrée, alors que les autorités françaises ont mis en garde contre une “apocalypse thermique” et que les services d’urgence à travers l’Europe ont été confrontés à la propagation des incendies de forêt et à l’augmentation du nombre de morts. Les autorités britanniques ont déclaré une urgence nationale et ont pour la première fois émis un avertissement de chaleur “rouge extrême” pour de grandes parties de l’Angleterre, tandis que le service météorologique français a placé une partie de sa côte atlantique sous le niveau d’alerte le plus élevé possible.

Les prévisionnistes ont prédit qu’un certain nombre de records de chaleur pourraient être renversés lundi, la Grande-Bretagne s’attendant à des températures allant jusqu’à 106 degrés (41 Celsius) – bien au-dessus du record actuel de 101,7 degrés (38,7 Celsius), qui a été établi en 2019. Les températures en France étaient devrait atteindre 104 degrés (40 degrés Celsius) et la chaleur devrait persister au moins jusqu’à mardi.

Urgence nationale en Grande-Bretagne alors qu’une vague de chaleur meurtrière balaie l’Europe

Nikos Christidis, chercheur en attribution climatique au Met Office du Royaume-Uni, a déclaré que cela reflétait les attentes des scientifiques selon lesquelles le changement climatique rendait les épisodes de chaleur extrême plus fréquents.

“Les chances de voir des jours à 40 ° C au Royaume-Uni pourraient être jusqu’à 10 fois plus probables dans le climat actuel que sous un climat naturel non affecté par l’influence humaine”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Partout en Europe, le bilan humain de la dernière vague de chaleur du continent devenait de plus en plus visible lundi. Des milliers de personnes supplémentaires devraient être évacuées au milieu d’incendies de forêt qui se propagent rapidement en Espagne, en France et au Portugal. Les autorités ont averti que la chaleur était susceptible de dégrader la qualité de l’air dans les grands centres de population urbaine, et des centaines de personnes craignaient la mort à cause des températures élevées. Une grande partie du nord de l’Italie, qui fait face à l’une de ses pires sécheresses depuis des décennies, est restée sous état d’urgence.

Dans de nombreuses régions de France et d’Espagne, les services de lutte contre l’incendie et les hôpitaux étaient de plus en plus sollicités. Le ministère français de l’Intérieur a annoncé qu’il déploierait des centaines de pompiers supplémentaires dans les régions les plus durement touchées, y compris les plages populaires et les lieux de vacances de la côte ouest du pays. En Espagne, les autorités ont déclaré dans de nombreux endroits que les avions de lutte contre les incendies disponibles fonctionnaient déjà à pleine capacité.

Les syndicats hospitaliers de France et d’autres pays ont averti que la chaleur alourdissait les services qui font déjà face à une nouvelle augmentation des hospitalisations liées au coronavirus ces dernières semaines.

Les modèles de l’Institut public espagnol Carlos III estiment que plus de 350 personnes sont décédées des suites de la chaleur dans le pays la semaine dernière – bien au-dessus de la moyenne hebdomadaire d’environ 60 décès mais largement comparable au bilan d’épisodes de chaleur similaires les années précédentes. Plus de 800 décès liés à la chaleur ont été signalés par l’institut en juin, lorsque des températures torrides similaires ont frappé le pays et d’autres parties de l’Europe, avec des températures atteignant entre 104 et 110 degrés (40 à 43 degrés Celsius).

L’Agence britannique de la santé a émis son alerte de chaleur de niveau quatre la plus élevée, avertissant que la maladie et la mort pourraient survenir «parmi les personnes en forme et en bonne santé». Les responsables de la santé publique ont prédit que des milliers de décès excessifs pourraient survenir, même si certains sceptiques considéraient cela comme un battage médiatique.

Le législateur du Parti conservateur, John Hayes, a déclaré au journal Telegraph : “Ce n’est pas un nouveau monde courageux mais un nouveau monde lâche où nous vivons dans un pays où nous avons peur de la chaleur”.

Mais la Grande-Bretagne n’est pas conçue pour la chaleur extrême.

Très peu de maisons disposent de la climatisation et, à la place, les maisons ont traditionnellement été construites pour retenir la chaleur.

Les équipes d’entretien répandaient du sable sur les autoroutes pour empêcher les routes, oui, de fondre.

Penny Endersby, directrice de l’exploitation du service météorologique britannique, le Meteorological Office, a qualifié les températures prévues de “absolument sans précédent”.

Elle a reconnu que de nombreux Britanniques profitaient généralement d’une période de chaleur ensoleillée. “Ce n’est pas ce genre de temps”, a déclaré Endersby. “Nos modes de vie et nos infrastructures ne sont pas adaptés à ce qui s’en vient.”

À Londres, les travailleurs ont enveloppé le pont historique de Hammersmith sur la Tamise dans une feuille d’isolation en argent pour protéger les travées en fonte contre les fissures causées par la chaleur.

Les responsables du transport en commun ont conseillé aux passagers de rester à l’écart et ont ordonné aux trains de ralentir car les équipes de maintenance étaient à l’affût des voies en acier qui se plient et se déforment sous la chaleur.

Un responsable de Network Rail, Jake Kelly, a déclaré à BBC Radio lundi matin que le système était soumis à un “stress exceptionnel”.

“Notre chemin de fer est composé de nombreux composants, dont beaucoup sont en métal, qui se dilatent sous l’effet de la chaleur.” dit Kelly.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a averti les usagers d’éviter tous les transports en commun, y compris le métro, “sauf en cas d’absolue nécessité”. Le métro se transforme en sauna lors des journées chaudes. Le système, dont certaines parties datent de l’ère victorienne, n’a jamais connu des températures comme celles qui sont prévues.

En France, l’opérateur ferroviaire national SNCF a également exhorté les voyageurs à emporter des bouteilles d’eau et à se préparer aux retards.

La dernière vague de chaleur a ravivé un débat sur la manière de préparer les citoyens à l’impact du changement climatique.

La vague de chaleur historique de juin bat des records en Europe

Alors que les préoccupations environnementales concernant l’utilisation de la climatisation restent répandues en Europe, elle est de plus en plus considérée comme un outil clé pour protéger les groupes les plus vulnérables.

Après qu’une vague de chaleur a tué environ 15 000 personnes en France en 2003, les maisons de retraite françaises ont élaboré des plans d’urgence. Beaucoup d’entre eux sont désormais équipés de salles climatisées, d’une ventilation supplémentaire ou de gicleurs qui rafraîchissent les façades des bâtiments.

À Paris, les autorités de la ville encouragent les résidents et les touristes à utiliser un site Web dédié pour trouver plus de 900 « îlots de fraîcheur », qui comprennent des parcs municipaux, des cimetières, des piscines et des musées. Le site indique également des «routes de refroidissement» dédiées – par exemple, des rues avec des arbres luxuriants – qui relient ces espaces. D’autres villes françaises misent sur des dispositifs de brumisation.

Des études suggèrent que de telles mesures ont fait baisser la mortalité liée à la chaleur depuis 2003. Mais à mesure que le changement climatique progresse, les dômes de chaleur de plus en plus brutaux qui s’accumulent dans les zones urbaines pourraient poser des risques qui peuvent être difficiles à gérer avec des solutions conventionnelles. De nombreuses personnes âgées décédées lors des récentes vagues de chaleur en France étaient chez elles et non dans des établissements de soins infirmiers.

49 millions de personnes sont confrontées à la famine alors que la guerre en Ukraine et les catastrophes climatiques s’intensifient

Dans les zones rurales, les vagues de chaleur devraient avoir un impact de plus en plus grave sur la production agricole. Cette année, les agriculteurs français ont dû faire face à un mélange de gel, un mois de mai record accompagné d’une sécheresse printanière, d’intenses tempêtes de grêle qui ont apporté de fortes pluies cette année, suivies d’une nouvelle sécheresse cet été.

“Ce que nous voyons maintenant n’est que le tout début de l’impact potentiel” du changement climatique, a déclaré Christian Huyghe, directeur scientifique de l’Institut national de la recherche agronomique de France.