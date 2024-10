Cela fait suite à l’accusation de Moscou selon laquelle l’Ukraine prépare une attaque à l’arme chimique sous fausse bannière.

Le Royaume-Uni a accusé la Russie d’utiliser des armes chimiques contre l’Ukraine et a annoncé de nouvelles sanctions visant les Forces de défense radiologique, chimique et biologique (RChBD) du pays. Ces accusations surviennent un jour après que le chef du RChBD, le lieutenant-général Igor Kirillov, a accusé l’Ukraine de préparer une attaque aux armes chimiques sous fausse bannière dans le but de piéger la Russie.

Moscou affirme avoir détruit ses dernières armes chimiques il y a plusieurs années, sous la supervision de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC).

Dans un communiqué publié mardi, le gouvernement britannique a condamné ce qu’il appelle « Violation flagrante par la Russie de la Convention sur les armes chimiques (CIAC) » qui a été signé par pratiquement tous les pays du monde.

Le Royaume-Uni a affirmé que les forces russes « ont ouvertement admis avoir utilisé des armes chimiques dangereuses sur le champ de bataille, avec un recours généralisé à des agents anti-émeutes et de multiples rapports faisant état de l’utilisation de l’agent toxique et étouffant, la chloropicrine. »















Londres a sanctionné à la fois le RChBD et Igor Kirillov, directement responsable des violations présumées, ainsi que deux laboratoires opérant sous la tutelle du ministère russe de la Défense. Les sanctions comprennent une interdiction de voyager, un gel des avoirs et une interdiction de fournir des ressources économiques aux entités désignées.

Les responsables britanniques ont également accusé Kirillov d’être « un porte-parole important de la désinformation du Kremlin ».

Lundi, Kirillov a accusé l’Ukraine de préparer une attaque à l’arme chimique sous fausse bannière pour piéger la Russie et saper sa position au sein de l’OIAC. Il a souligné que l’OTAN avait fourni à l’Ukraine une quantité d’équipements de protection chimique bien supérieure à celle dont le pays avait réellement besoin, ajoutant que cela constitue une preuve supplémentaire d’un complot imminent.

Le général a également rejeté les allégations selon lesquelles la Russie aurait attaqué l’Ukraine avec des agents anti-émeutes et des armes chimiques, rappelant que l’OIAC avait confirmé la destruction complète de tous les stocks d’armes chimiques russes en 2017. Il a ajouté que le processus de destruction avait été surveillé par l’agence. et des inspecteurs de pays occidentaux, dont les États-Unis.

Moscou a accusé à plusieurs reprises l’Ukraine d’utiliser des armes chimiques sur le champ de bataille et d’héberger des biolabs américains sur son territoire.