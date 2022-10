Londres a cité la “répression des femmes et des filles” en prononçant ses restrictions sur les patrouilles d’orientation de l’Iran

Le Royaume-Uni a sanctionné le Gasht-e-Ershad iranien, la soi-disant «police de la moralité» chargée de faire respecter le code vestimentaire islamique, accusant la force de «répression des femmes et des filles.“Londres a également expliqué les restrictions en citant ce qu’elle a appelé Téhéran”violence choquante» infligée aux personnes venues manifester suite au décès de Mahsa Amini, 22 ans, en garde à vue.

Condamnant la police des mœurs pour avoir prétendument utilisé des menaces de détention et de violence pour contrôler le comportement public et la tenue vestimentaire des femmes iraniennes, Londres a promis lundi de «tenir [Iranian authorities] estimer.”

Les sanctions visent l’ensemble de la force, ainsi que son chef, Mohammed Rostami Cheshmeh Gachi, et son chef de division de Téhéran, Haj Ahmed Mirzaei, faisant écho à une décision similaire prise par les États-Unis il y a plusieurs semaines. Le ministère britannique des Affaires étrangères avait précédemment convoqué le chargé d’affaires iranien pour se plaindre de la répression policière des manifestations.

Amini a été arrêtée par l’unité de police, dont le nom officiel se traduit par “patrouilles d’orientation”, le mois dernier pour avoir prétendument porté son hijab de manière inappropriée. Avec d’autres détenus, elle a été amenée à un poste de police pour assister à une conférence sur “Valeurs islamiques” comme c’est le mode opératoire standard.

Des séquences vidéo de la station montraient Amini s’effondrer pendant sa garde à vue, avant de reprendre conscience et de s’effondrer à nouveau. Elle est décédée à l’hôpital deux jours plus tard.

Bien que sa famille ait affirmé qu’elle avait été battue, aucune altercation de ce type n’apparaît sur les images de vidéosurveillance du poste de police. Amini est décédé non pas d’un traumatisme contondant, mais d’un manque d’oxygène au cerveau en raison d’une affection sous-jacente, selon le rapport du coroner.

Sa mort a néanmoins déclenché de nombreuses manifestations, au cours desquelles des scènes de femmes retirant leur hijab et se coupant les cheveux ont fait la une des journaux. Les manifestations ont dégénéré en violences dans de nombreux cas, faisant 150 morts, selon le groupe Iran Human Rights.

Après avoir initialement appelé à l’abrogation du port du couvre-chef obligatoire, exigé par la loi depuis 1983, les revendications des manifestants se sont intensifiées pour insister sur la destitution du guide suprême, l’ayatollah Khamenei.

Téhéran a blâmé les États-Unis et Israël pour les troubles, son ministère du Renseignement les accusant de «implication directe» dans l’organisation des manifestations. Un expatrié iranien et journaliste travaillant pour Voice of America Persia, financé par le gouvernement américain, a affirmé être «premier» le mouvement de protestation, tandis que le National Endowment for Democracy, une sous-section de la CIA, finance massivement l’opposition iranienne depuis des années.