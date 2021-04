Le Royaume-Uni a sanctionné 22 personnes impliquées dans une série d’affaires de corruption notoires, a annoncé le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab.

Des personnes à travers la Russie, l’Amérique latine, l’Afrique du Sud et l’Arabie saoudite ont été frappées d’interdictions de voyager et ont vu leurs avoirs gelés.

Ces mesures font partie de la première vague de sanctions dans le cadre d’un nouveau régime mondial de lutte contre la corruption et ont été appliquées en partie en tandem avec des mesures aux États-Unis.

Quatorze des personnes concernées étaient impliquées dans l’une des plus grandes fraudes fiscales de l’histoire récente de la Russie, comme l’a révélé le regretté avocat Sergei Magnitsky.

M. Raab a déclaré que les sanctions visent les personnes impliquées « dans certains des cas de corruption les plus notoires dans le monde ».

Il a reconnu aux députés que le Royaume-Uni peut être un « pot de miel » pour ceux qui cherchent à blanchir de l’argent sale.

Mais il a dit que le nouveau régime serait « un outil puissant supplémentaire » pour demander des comptes aux individus corrompus.

« Cela empêchera les acteurs corrompus d’utiliser le Royaume-Uni comme refuge pour l’argent sale, tout en combattant la corruption dans le monde », a-t-il déclaré à la Chambre des communes.

Le parti travailliste a largement salué l’annonce, mais a averti que le taux de poursuite des crimes économiques était « terriblement bas ».

La secrétaire aux Affaires étrangères, Lisa Nandy, a déclaré à M. Raab: « S’il est sérieux dans ce qu’il dit aujourd’hui, il doit mettre son argent là où il est ».

Elle a également critiqué un « réseau enchevêtré d’intérêts financiers et de relations douces au sein du gouvernement », citant des messages récents échangés entre Boris Johnson et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.

Un membre du Congrès hondurien accusé d’avoir facilité des pots-de-vin pour soutenir le trafic de drogue figurait parmi les personnes visées.

Parmi les autres figuraient un membre du parti sandiniste du Nicaragua lié au détournement de fonds publics.

Duncan Hames, de Transparency International UK, a déclaré que le nouveau régime n’était pas une «solution miracle pour s’attaquer au rôle du Royaume-Uni en tant que refuge pour les corrompus».

Mais il a ajouté que «l’utilisation de ces pouvoirs devrait envoyer un message ferme aux individus corrompus et à leurs facilitateurs qui ont bénéficié de la liberté de voyager et d’investir au Royaume-Uni, qu’ils ne seront plus les bienvenus ici».

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a salué cette initiative, déclarant: «Les États-Unis félicitent le Royaume-Uni pour la mise en place d’un régime mondial de sanctions anti-corruption, qui renforce le partenariat américano-britannique dans la lutte contre la corruption et le financement illicite.

« La corruption mine l’état de droit, affaiblit la confiance des citoyens dans leur gouvernement, entrave la croissance économique et facilite la criminalité transnationale et les violations des droits de l’homme. »