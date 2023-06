Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un important producteur de pétrole et de gaz a averti que le Royaume-Uni pourrait être « affamé » d’énergie de la mer du Nord dans le cadre des plans énergétiques travaillistes.

Le chef du parti travailliste, Sir Keir Starmer, a déclaré la semaine dernière que le parti n’accorderait aucune licence pour explorer de nouveaux champs en mer du Nord, qualifiant d' »erreur historique » l’attente de l’épuisement du pétrole et du gaz au Royaume-Uni.

Mais le président exécutif d’Ithaca Energy, qui détient l’essentiel de ses investissements en mer du Nord, a averti qu’une telle interdiction et la politique fiscale existante décourageaient les investisseurs et menaçaient la sécurité énergétique.

Gilad Myerson a déclaré à la BBC: « Par un nouveau gouvernement imaginant qu’ils seront en mesure d’arrêter les licences et le développement pétrolier au Royaume-Uni, cela signifie finalement qu’ils affameront le Royaume-Uni d’énergie, et il deviendra très dépendant de l’énergie de l’étranger.





Il est impossible d’éteindre un interrupteur et d’imaginer que nous pouvons vivre dans un monde sans hydrocarbures Gilad Myerson

« Les politiciens continuent de faire des déclarations qui effraient les investisseurs. Il faut s’assurer que l’environnement est stable car c’est un projet qui va durer 10 ans.

Des groupes environnementaux ont averti qu’une nouvelle exploration dans la région verrait le Royaume-Uni dépasser les limites du budget carbone.

M. Myerson a fait valoir que l’utilisation du pétrole et du gaz de la mer du Nord au niveau national signifie une empreinte carbone inférieure à celle des importations étrangères.

« La plupart des hydrocarbures au Royaume-Uni sont développés et produits pour le marché britannique », a-t-il déclaré.

« Une partie du pétrole ira dans des raffineries à l’étranger, mais finira par retourner au Royaume-Uni.

« Il est impossible de simplement éteindre un interrupteur et d’imaginer que nous pouvons vivre dans un monde sans hydrocarbures. »

La taxe sur les bénéfices énergétiques, une taxe exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés énergétiques, a été portée à 35% dans la déclaration d’automne, le Trésor annonçant ce mois-ci qu’elle resterait en place jusqu’en 2028, à moins que les prix du pétrole et du gaz ne chutent pendant une période prolongée.

M. Myerson a déclaré que les chances d’une telle baisse étaient « extrêmement faibles » après les changements de la demande suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

« Le régime fiscal change constamment et il est très difficile d’investir des capitaux énormes lorsque vous ne savez pas quel type de rendement vous obtiendrez. »

Il a déclaré qu’Ithaca, qui détient des participations dans six des plus grands gisements de la mer du Nord, envisageait des investissements en Europe et aux États-Unis.