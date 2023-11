Le Royaume-Uni révoque le visa d’un animateur de télévision égyptien pour avoir « soutenu le Hamas » lors d’un rassemblement : rapport | Conflit israélo-palestinien Actualités

Un présentateur de télévision égyptien en exil se serait vu retirer son visa par le Royaume-Uni pour avoir prétendument soutenu le Hamas, dans le cadre des efforts du gouvernement pour réprimer le soutien à l’organisation armée palestinienne qu’il considère comme un groupe « terroriste ».

Le ministère de l’Intérieur a annulé le visa de Moataz Matar, entre autres, pour avoir participé à des manifestations pro-palestiniennes à Londres et soutenu le Hamas, selon le site d’information Telegraph basé à Londres.

L’homme de 49 ans a également été inscrit sur une liste de surveillance, ce qui signifie qu’il ne pourra pas retourner au Royaume-Uni.

Il s’agirait de la première « expulsion » effectuée par la ministre de l’Intérieur Suella Braverman et le ministre de l’Immigration Robert Jenrick depuis l’attaque du Hamas en Israël le 7 octobre, qui a tué quelque 1 200 personnes.

Depuis lors, Israël a lancé des raids aériens et une attaque terrestre sur Gaza, où le groupe est basé, qui ont tué plus de 11 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, créant une crise humanitaire. Israël a refusé un cessez-le-feu immédiat malgré les appels internationaux croissants.

Les responsables britanniques ont annoncé leur intention de réprimer les comportements « antisémites » présumés à la suite de l’attaque du Hamas, et le Telegraph a rapporté qu’au moins une demi-douzaine d’autres ressortissants étrangers pourraient voir leur visa révoqué.

“Il ne peut y avoir de tolérance zéro pour les visiteurs au Royaume-Uni qui abusent du privilège d’un visa et soutiennent des actes terroristes pervers”, aurait déclaré Jenrick. « À tous ceux qui envisagent de faire de même dans les jours et semaines à venir, sachez que nous continuerons à révoquer les visas partout où cela sera nécessaire. Nous ne tolérerons pas l’extrémisme dans nos rues.

Matar aurait quitté le Royaume-Uni, mais les autorités frontalières lui interdiront de revenir en raison de la liste de surveillance.

Le ministère de l’Intérieur a le pouvoir de révoquer les visas d’étudiant, de visiteur ou de travail de ressortissants étrangers lorsqu’il estime que le comportement d’une personne n’est « pas propice au bien public » ou s’il est jugé comme une menace pour la sécurité nationale.

Jenrick et Chris Philip, le ministre de la Police, auraient demandé aux 43 forces de police d’Angleterre et du Pays de Galles de signaler tout étranger pris dans des « activités extrémistes » potentielles qui pourraient justifier la révocation de leur visa.

Après l’attaque du Hamas, Jenrick serait également resté en contact avec le Community Security Trust, chargé d’assurer la sécurité des communautés juives, pour transmettre les noms de tout ressortissant étranger qu’ils jugent avoir un comportement « antisémite ».

La France a également interdit les rassemblements pro-palestiniens et réprimé les personnes manifestant contre le meurtre de civils à Gaza.

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a ordonné que tous les ressortissants étrangers reconnus coupables d’actes antisémites soient immédiatement expulsés du pays. Au moins trois ont déjà été expulsés par la France.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré mardi qu’Israël devrait cesser de bombarder l’enclave assiégée et de tuer des civils. Israël a rapidement rejeté ses propos, affirmant que les dirigeants du monde devraient condamner le Hamas et non les Israéliens.