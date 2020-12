LONDRES (AP) – Pas besoin de le pousser au maximum.

C’est le nouveau message de Noël que les dirigeants des quatre pays britanniques ont diffusé mercredi, après avoir durci leurs conseils sur ce que les gens devraient faire pendant la période des vacances.

Le mois dernier, l’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord ont accepté d’autoriser un maximum de trois ménages à se mélanger entre le 23 décembre et le 27 décembre, quelles que soient les restrictions locales en vigueur.

Mais à la suite d’un pic de nouvelles infections – 25 161 autres ont été enregistrés mercredi, le plus haut depuis le 14 novembre – les familles sont invitées à considérer les règles comme les limites extérieures de ce qu’elles peuvent faire.

«Passez un joyeux petit Noël et, j’en ai bien peur, cette année je ne veux pas dire grand-chose», a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson lors d’un point de presse. «Je tiens à souligner que ce sont des maximums, pas des objectifs.»

Ses commentaires ont fait écho à ceux d’autres dirigeants ailleurs, bien que le Pays de Galles ait déclaré qu’il légiférerait pour limiter les bulles à deux ménages.

Johnson a déclaré qu’il serait «inhumain» d’interdire Noël mais qu’à la lumière de l’augmentation «inquiétante» des nouvelles infections dans certaines régions du pays, les gens devraient réfléchir sérieusement à ce qu’il faut faire. Il a déclaré que toute personne prévoyant de rencontrer d’autres personnes pendant l’assouplissement devrait commencer à limiter les contacts à partir de ce vendredi, par exemple.

Le professeur Chris Whitty, médecin-chef du gouvernement, a déclaré que le conseil s’apparentait à la conduite à la limite de vitesse dans des conditions glaciales.

«Ce n’est pas parce que vous pouvez le faire que vous devriez le faire», dit-il.

Les inquiétudes concernant l’assouplissement prévu ont augmenté ces derniers jours. Avec l’augmentation de nouvelles infections dans de nombreux endroits, beaucoup craignent que la relaxation ne conduise à davantage de décès. Mercredi, le Royaume-Uni a enregistré 612 autres décès liés au COVID, portant le total à 65 520 – le deuxième plus élevé d’Europe derrière l’Italie.

La confusion entourant l’assouplissement prévu a été exacerbée par le fait que de nombreuses régions du pays ont vu les restrictions se resserrer cette semaine. Mercredi, Londres et les régions voisines sont entrées dans le plus haut niveau de restrictions locales d’Angleterre – niveau 3 – dans lequel les pubs et les restaurants ont dû fermer à nouveau en dehors des plats à emporter, et plus de bordures ont été placées sur différents foyers se réunissant.

Johnson a également déclaré que les personnes âgées et les plus vulnérables devraient être vaccinées au début de 2021. Le Royaume-Uni déploie le vaccin développé par l’américain Pfizer et la société allemande BioNTech après être devenu le 8 décembre le premier pays au monde à l’autoriser .

D’autres vaccins, de la société américaine de biotechnologie Moderna et d’un autre développé par l’Université d’Oxford et la société pharmaceutique britannique AstraZeneca, sont actuellement évalués par les régulateurs britanniques.

Le nouveau ministre britannique des vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré mercredi que 137 897 personnes avaient reçu une injection depuis le début des vaccinations. Ils doivent tous revenir dans trois semaines pour une injection de suivi.

Le gouvernement, qui fournit le vaccin gratuitement principalement dans les hôpitaux jusqu’à présent, cible d’abord les travailleurs des maisons de retraite et les personnes de plus de 80 ans.Les résidents des maisons de retraite sont maintenant également vaccinés après des problèmes liés au transport du vaccin, qui doit être conservés à des températures extrêmement froides, ont été abordés.

Malgré la mise à jour, des questions subsistent sur le nombre de personnes pouvant être vaccinées un jour donné et sur la proportion de personnes à qui on propose le vaccin qui acceptent de se faire vacciner.

À ce jour, 800 000 doses du vaccin Pfizer sont connues au Royaume-Uni et 5 millions de plus devraient arriver cette année, soit la moitié des attentes initiales.

«Avec le vaccin et toutes les autres mesures que nous prenons, nous savons que les choses iront mieux dans ce pays d’ici Pâques», a déclaré Johnson. «Et je suis sûr que l’année prochaine, Noël sera aussi normal que d’habitude pour toutes les familles du pays.»

