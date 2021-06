Le Royaume-Uni retombera-t-il dans le confinement ? Tout ce que nous savons jusqu’à présent

Les espoirs du gouvernement britannique de supprimer les dernières restrictions sociales imposées au public pour lutter contre la pandémie de coronavirus semblent s’estomper rapidement alors que la variante indienne de la maladie continue de faire augmenter les infections.

En l’état, la feuille de route de Boris Johnson s’achève le 21 juin alors que les dernières mesures de précaution doivent être levées mais la menace posée par la nouvelle souche – jugée plus hautement transmissible que la première – fait douter de la sagesse d’aller de l’avant.

Alors qu’il existe une pression importante pour un retour à la normalité alors que le temps estival arrive enfin et après plus de 14 mois de difficultés, de frustration et d’incertitude, le Premier ministre a précédemment promis de se laisser guider par « des données, pas des dates » dans sa prise de décision. et, à l’heure actuelle, le premier ne semble pas bon.

Le Royaume-Uni a enregistré 3 383 nouvelles infections lundi, sa sixième journée consécutive atteignant plus de 3 000 cas, un taux jamais vu depuis début avril.

La hausse a suffi à inquiéter les experts, dont plusieurs ont tiré la sonnette d’alarme sur le risque de poursuivre la quatrième étape du processus d’assouplissement.

« Je pense qu’il y a de fortes chances que [the date] pourrait changer », a déclaré à Sky News le professeur Adam Finn, membre du comité mixte sur la vaccination et la vaccination.

« Nous ferions mieux d’être prudents à ce stade et de pouvoir nous déverrouiller progressivement que d’en faire trop pour finir par devoir à nouveau se verrouiller complètement. »

Ses commentaires faisaient suite à ceux du professeur Ravi Gupta, membre du groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents conseillant le gouvernement, qui a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme le lundi férié que le Royaume-Uni est désormais en proie à une troisième vague « précoce » d’infections à Covid-19 menée par la variante indienne.

« Il y a eu une croissance exponentielle du nombre de nouveaux cas et au moins les trois quarts d’entre eux sont la nouvelle variante », a déclaré l’universitaire de l’Université de Cambridge.

« Bien sûr, le nombre de cas est relativement faible pour le moment – toutes les vagues commencent avec un faible nombre de cas qui grognent en arrière-plan puis deviennent explosifs, donc la clé ici est que ce que nous voyons ici, ce sont les signes d’une vague précoce .

« Il faudra probablement plus de temps que les vagues précédentes pour émerger en raison du fait que nous avons des niveaux de vaccination assez élevés dans la population, il peut donc y avoir un faux sentiment de sécurité pendant un certain temps, et c’est notre préoccupation. »

Le professeur Gupta a souligné que la feuille de route de M. Johnson avait été formulée avant que l’existence de la variante ne soit connue et a soutenu le report de l’assouplissement final de « quelques semaines » pour permettre à davantage de personnes de se faire vacciner contre elle.

« Si vous regardez les coûts et les avantages de se tromper, je pense que c’est fortement en faveur du retard, donc je pense que c’est l’élément clé », a-t-il déclaré.

« Les gens ne disent pas que nous devrions abandonner complètement la date du 21 juin, mais simplement la retarder de quelques semaines pendant que nous recueillons plus de renseignements et que nous pouvons examiner la trajectoire d’une manière plus claire. »

Un certain nombre d’autres experts de premier plan ont convenu que la date actuelle d’assouplissement est déconseillée compte tenu des preuves actuelles, mais, jusqu’à présent, aucun ne préconise de nouveaux verrouillages – nationaux ou locaux dans des points chauds comme le nord-ouest le plus durement touché, les Midlands et Londres.

Au lieu de cela, ils sont unis pour demander que la quatrième étape soit temporairement retardée et que le public soit patient une dernière fois afin d’éviter un nouveau revers qui pourrait annuler une grande partie du bon travail réalisé par le déploiement réussi du vaccin cette année.

Cependant, l’indécision quant à l’ampleur du retard requis provoque une nouvelle exaspération dans certains milieux, le professeur Robert Dingwall de l’Université de Nottingham Trent se plaignant mardi matin sur Times Radio que les critiques du gouvernement « ne peuvent même pas s’entendre sur le délai qu’ils souhaiteraient. . «

« D’ici le 21 juin, tous ceux qui font partie des neuf groupes prioritaires ou les plus à risque auront eu les deux jabs et auraient eu le temps de consolider leur immunité », a-t-il déclaré.

«Ce que nous vivons, c’est vraiment de rencontrer des groupes d’âge plus jeunes qui présentent intrinsèquement un risque beaucoup plus faible.

« Beaucoup de scientifiques qui ont parlé ce week-end n’ont tout simplement pas ajusté leurs attentes pour comprendre que (pour ces personnes) Covid est une maladie bénigne dans la communauté. »

Meilleure nouvelle, le programme de vaccination lui-même continue de faire des progrès importants, avec 120 243 autres personnes recevant leur première dose de vaccin dimanche, portant le total national à 39 379 411.

204 282 deuxièmes jabs supplémentaires ont également été administrés, ce qui signifie que 25 537 133 personnes ont maintenant reçu les deux injections.

En fin de compte, la décision de persister dans le déverrouillage appartient au Premier ministre, un homme qui était profondément réticent à prendre des décisions impopulaires (et l’a sans doute laissé trop tard) en ce qui concerne les première et deuxième vagues du coronavirus, du moins selon son ex-conseiller Dominic Cummings, qui l’a dit lors de son marathon de témoignage parlementaire mercredi dernier.