Le Royaume-Uni retirera les billets de banque en papier et passera au polymère dans les 100 jours

La Banque d’Angleterre a exhorté les personnes détenant des billets papier de 20 et 50 livres à les dépenser ou à les déposer auprès d’une institution financière avant qu’ils n’aient plus cours légal. Les points de vente au détail ne les accepteront plus à partir d’octobre, mais les banques et la poste britannique pourraient continuer à le faire. La Grande-Bretagne est l’une des sociétés les plus dépourvues d’argent liquide d’Europe, de nombreux consommateurs passant aux paiements numériques et par carte pendant la pandémie de coronavirus.