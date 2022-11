Le Royaume-Uni retarde le vote de l’Irlande du Nord pour rétablir le partage du pouvoir

LONDRES (AP) – Les élections en Irlande du Nord visant à rétablir le gouvernement de partage du pouvoir de la région ont été reportées à janvier en raison des inquiétudes quant à leur tenue pendant la période des fêtes, a annoncé vendredi le gouvernement britannique.

Les efforts visant à mettre fin à une impasse sur les règles commerciales post-Brexit pour l’Irlande du Nord se sont effondrés la semaine dernière, déclenchant une obligation légale pour le gouvernement central de Londres de convoquer de nouvelles élections pour l’assemblée régionale. Malgré les attentes initiales selon lesquelles le vote aurait lieu fin décembre, le secrétaire d’Irlande du Nord Chris Heaton-Harris a refusé de confirmer une date alors qu’il s’est entretenu avec des dirigeants locaux au cours de la semaine dernière.

“J’ai écouté leurs préoccupations sincères concernant l’impact et le coût d’une élection en ce moment”, a déclaré Heaton-Harris dans un communiqué. “Je peux maintenant confirmer qu’aucune élection à l’Assemblée n’aura lieu en décembre, ni avant les fêtes de fin d’année.”

Heaton-Harris n’a pas précisé quand les élections seraient prévues, bien qu’il ait noté que la législation actuelle exige qu’un vote ait lieu avant le 20 janvier.

L’Irlande du Nord est sans gouvernement pleinement opérationnel depuis février en raison d’un différend sur les dispositions de l’accord de divorce entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne, qui exigent des contrôles douaniers sur certaines marchandises expédiées dans la région depuis d’autres parties du Royaume-Uni. Les arrangements spéciaux étaient nécessaires pour permettre la libre circulation des marchandises à travers la frontière entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande – le seul point de passage terrestre entre le Royaume-Uni et l’UE – et protéger le processus de paix qui a mis fin à trois décennies de violence.

La résolution du différend a été l’un des problèmes les plus difficiles du Brexit car il divise les deux plus grands partis d’Irlande du Nord, qui sont tenus de partager le pouvoir en vertu de l’accord de paix de 1998 connu sous le nom d’accord du Vendredi Saint.

Le Parti unioniste démocrate a refusé de participer à l’exécutif de partage du pouvoir depuis février, car il estime que les règles commerciales post-Brexit traitent l’Irlande du Nord différemment des autres parties du Royaume-Uni, sapant les liens traditionnels de la région avec la Grande-Bretagne.

Les élections de mai n’ont fait qu’approfondir le fossé parce que le Sinn Fein, qui favorise des liens plus étroits avec la République d’Irlande, a dépassé le DUP pour devenir pour la première fois le plus grand parti de l’Assemblée d’Irlande du Nord. Le Sinn Fein affirme que le DUP frustre la démocratie en bloquant la formation d’un nouveau gouvernement.

Danica Kirka, l’Associated Press