Le Royaume-Uni retarde le vote de l’Irlande du Nord pour rétablir le partage du pouvoir

L’Irlande du Nord est sans gouvernement pleinement opérationnel depuis février en raison d’un différend sur les dispositions de l’accord de divorce entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne, qui exigent des contrôles douaniers sur certaines marchandises expédiées dans la région depuis d’autres parties du Royaume-Uni. Les arrangements spéciaux étaient nécessaires pour permettre la libre circulation des marchandises à travers la frontière entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande – le seul point de passage terrestre entre le Royaume-Uni et l’UE – et protéger le processus de paix qui a mis fin à trois décennies de violence.