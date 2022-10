Le Royaume-Uni retarde la convocation des élections en Irlande du Nord dans l’impasse du Brexit

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

L’impasse politique de l’Irlande du Nord s’est aggravée vendredi lorsque le gouvernement britannique a retardé la convocation d’élections anticipées pour l’Assemblée basée à Belfast après l’expiration d’un délai pour rétablir l’administration mise sous cocon.

Les limbes signifient plus d’incertitude et de retards dans la prise de décision du gouvernement à un moment où de nombreuses personnes en Irlande du Nord sont aux prises avec la flambée des prix des denrées alimentaires et de l’énergie.

Une date limite pour que l’Assemblée d’Irlande du Nord élise un exécutif au pouvoir a été adoptée à minuit jeudi au milieu d’un différend sur les règles commerciales post-Brexit. Selon les règles de la politique de partage du pouvoir en Irlande du Nord, une nouvelle élection doit avoir lieu dans les 12 semaines. Les fonctionnaires assureront le fonctionnement des services essentiels dans l’intervalle.

Le secrétaire britannique d’Irlande du Nord, Chris Heaton-Harris, devait annoncer la date du scrutin à la mi-décembre. Au lieu de cela, il a dit qu’il était en pourparlers avec les principaux partis politiques.

“J’entends quand les partis disent qu’ils ne veulent vraiment pas du tout d’élections”, a-t-il déclaré. Mais il a ajouté qu’en vertu des règles politiques, il avait “des options limitées”.

“Je vais toujours déclencher des élections”, a déclaré Heaton-Harris.

“C’est une situation vraiment grave”, a-t-il ajouté. “Depuis minuit une minute hier soir, il n’y a plus de ministres en poste au sein de l’exécutif d’Irlande du Nord. Je prendrai des mesures limitées mais nécessaires pour garantir que les services publics continuent de fonctionner. et pour protéger les finances publiques, mais il y a une limite à ce que (je) peux faire.

Les membres de l’Assemblée d’Irlande du Nord se sont réunis jeudi mais n’ont pas réussi à élire un président, première étape vers la restauration d’un gouvernement qui est gelé depuis les élections de mai. Les tentatives de nomination d’un orateur ont été bloquées par le plus grand corps unioniste britannique, le Democratic Unionist Party, dans le cadre de sa protestation contre les contrôles douaniers post-Brexit que les unionistes considèrent comme sapant l’identité britannique de l’Irlande du Nord.

La crise survient à un moment de changement en Irlande du Nord, une partie du Royaume-Uni qui compte deux communautés principales : principalement des unionistes protestants qui se considèrent britanniques et des nationalistes largement catholiques romains qui se considèrent comme irlandais.

Lors des élections de mai, le parti nationaliste irlandais Sinn Fein – qui souhaite l’union de l’Irlande du Nord avec l’Irlande – est devenu pour la première fois le plus grand parti de l’assemblée de 90 sièges, lui permettant d’occuper le poste de premier ministre. Le DUP est arrivé deuxième.

Les politiciens d’autres partis ont exprimé leur consternation face à l’impasse qui a paralysé la politique nord-irlandaise.

“J’ai honte, honte de faire encore partie de ce cirque”, a déclaré Naomi Long, chef du parti Alliance, un parti centriste.

L’Irlande du Nord est la seule partie du Royaume-Uni qui partage une frontière avec un membre de l’UE, l’Irlande. Lorsque la Grande-Bretagne a quitté le bloc en 2020, les deux parties ont convenu de maintenir la frontière irlandaise exempte de postes de douane et autres contrôles, car une frontière ouverte est un pilier clé du processus de paix qui a mis fin à des décennies de violence en Irlande du Nord.

Au lieu de cela, certaines marchandises entrant en Irlande du Nord depuis le reste du Royaume-Uni sont contrôlées.

Cette solution s’est transformée en crise politique, les politiciens unionistes refusant de former un gouvernement, affirmant que les chèques sapaient leur identité britannique. Alors que le DUP veut que le protocole du Brexit soit supprimé, la plupart des autres partis d’Irlande du Nord veulent le conserver, avec des ajustements pour alléger le fardeau des entreprises.