Le Royaume-Uni restreint les déplacements des diplomates russes

Cette mesure obligera le personnel de l’ambassade russe à informer Londres de tout voyage prévu en dehors d’une certaine zone.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a imposé des restrictions de voyage aux diplomates russes, les obligeant à informer les autorités britanniques avant de quitter leur poste. Il s’agit d’une mesure de représailles, intervenue après que le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé en juillet des règles similaires pour les diplomates britanniques.

« En réponse à la décision de la Russie d’imposer des exigences de notification de voyage aux diplomates britanniques en Russie, nous avons introduit des exigences réciproques de notification de voyage pour les diplomates russes accrédités auprès de l’ambassade de Russie à Londres et du consulat général d’Édimbourg. » » a écrit lundi le sous-secrétaire d’État parlementaire britannique au ministère des Affaires étrangères, Leo Docherty, dans un communiqué publié sur le site Internet du Parlement britannique.

« Cela est conforme au concept de réciprocité de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques », Docherty a ajouté.

Cette annonce intervient quatre mois après que le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé des restrictions de voyage similaires pour les diplomates britanniques en Russie, citant le gouvernement britannique. « des actions hostiles… y compris l’obstruction au fonctionnement normal des bureaux diplomatiques russes. »

Selon la réglementation russe, le personnel de l’ambassade britannique à Moscou et du consulat général à Ekaterinbourg est tenu d’informer les autorités russes cinq jours avant tout déplacement au-delà de 120 kilomètres de leurs bureaux.

Docherty n’a pas précisé si le Royaume-Uni imposerait une distance ou un délai de notification similaire.

En vertu de la Convention de Vienne, un gouvernement doit accorder aux diplomates étrangers « la liberté de circulation et de déplacement sur son territoire ». La convention n’interdit cependant pas aux gouvernements d’appliquer des règles et réglementations pour rendre les déplacements plus difficiles.