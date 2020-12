Mercredi soir, le trafic a recommencé à bouger, selon la British Broadcasting Corporation. Mais plus de 5 000 camions à destination de l’Europe sont toujours bloqués près du port de Douvres, de l’autre côté de la Manche depuis la France. Les conducteurs frustrés ont fulminé à l’idée d’une quatrième nuit de sommeil dans leur véhicule. Une entreprise de transport a déclaré que ses chauffeurs devaient jeter plus de 100 000 livres de nourriture avariée.

LONDRES – Les autorités britanniques ont soumis mercredi encore plus de régions d’Angleterre aux restrictions les plus strictes, alors que les autorités s’efforçaient de ralentir la propagation d’une variante de coronavirus potentiellement plus infectieuse que celles qui ont déjà fait des ravages dans le monde.

Tesco, l’une des plus grandes chaînes d’épicerie de Grande-Bretagne, a envoyé un e-mail aux clients mardi pour dire qu’elle avait une «bonne disponibilité» d’articles importés de France mais qu’elle avait imposé des limites d’achat temporaires sur certains articles, notamment les œufs et le papier toilette.

Ajoutant à cette douleur, la Grande-Bretagne compte sur l’importation de fruits et légumes frais, surtout en hiver. Les supermarchés ont essayé de rassurer les clients sur le fait qu’il y avait suffisamment de nourriture, mais ils ont averti que certains produits frais pourraient manquer plus tard dans la semaine si les retards persistaient.

Le nombre de personnes à l’hôpital – près de 19 000 – est proche de ce qu’il était au plus fort de l’épidémie au printemps. Et 744 décès ont été signalés mercredi.

La préoccupation la plus urgente, ont déclaré des responsables britanniques, était de ralentir la propagation rapide du virus, qu’ils attribuaient à l’efficacité de la nouvelle variante. La Grande-Bretagne a signalé 39 237 cas mercredi, en hausse de 56% par rapport à la semaine dernière, selon une base de données du New York Times.

«Dans ce contexte d’augmentation des infections, des hospitalisations croissantes et du nombre croissant de personnes qui meurent de coronavirus, il est vital que nous agissions», a déclaré Matt Hancock, le secrétaire britannique à la Santé.

Des zones du sud et de l’est de l’Angleterre – notamment le Cambridgeshire, le Norfolk, l’Oxfordshire, le Suffolk et le Sussex – devraient passer au plus haut niveau de restrictions à partir de samedi, rejoignant Londres et une grande partie du sud-est de l’Angleterre. Les règles exigent que les gens restent à la maison, sauf pour les voyages urgents, les rendez-vous médicaux et les exercices en plein air, et M. Hancock a déclaré que limiter les contacts humains était le seul moyen de protéger les gens.

Les responsables britanniques ont également exprimé leur inquiétude quant à la propagation d’une autre variante du virus identifiée en Afrique du Sud. M. Hancock a déclaré qu’il était encore plus facile à transmettre que la mutation qui a provoqué les verrouillages en Angleterre.

Les scientifiques étudient actuellement les deux variantes récemment découvertes. Alors que les premières indications suggèrent qu’ils sont tous les deux plus transmissibles, des tests de laboratoire supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les dangers qu’ils posent.

M. Hancock a déclaré que les autorités britanniques avaient détecté deux cas de la variante sud-africaine. Dans les deux cas, les personnes infectées avaient été en contact avec des personnes qui s’étaient rendues en Grande-Bretagne depuis l’Afrique du Sud ces dernières semaines.

Les personnes infectées par la nouvelle variante et leurs contacts étroits seraient mis en quarantaine, et M. Hancock a déclaré que les voyages depuis l’Afrique du Sud seraient limités. Au moins cinq autres pays ont mis en place des restrictions similaires sur les voyageurs en provenance d’Afrique du Sud.

Plus de 50 gouvernements ont interdit aux voyageurs de se rendre en Grande-Bretagne depuis samedi, lorsque le Premier ministre Boris Johnson a sonné pour la première fois l’alarme sur la propagation de la variante en Angleterre et imposé le nouveau verrouillage.