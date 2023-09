Le Royaume-Uni résiste aux appels visant à qualifier la Chine de menace suite aux allégations selon lesquelles un espion de Pékin aurait travaillé au Parlement

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le gouvernement britannique a résisté lundi aux appels visant à qualifier la Chine de menace pour le Royaume-Uni, suite à la révélation selon laquelle un chercheur du Parlement avait été arrêté plus tôt cette année, soupçonné d’espionnage au profit de Pékin.

Le secrétaire britannique aux Affaires, Kemi Badenoch, a déclaré que la Grande-Bretagne devrait éviter de qualifier la Chine d’« ennemi » ou d’utiliser un langage qui pourrait « intensifier » les tensions.

« La Chine est un pays avec lequel nous faisons beaucoup d’affaires », a déclaré Badenoch à Sky News. « La Chine est un pays important sur le plan économique mondial. Il siège au Conseil de sécurité de l’ONU. Nous ne devrions certainement pas décrire la Chine comme un ennemi, mais nous pouvons la décrire comme un défi.»

Les tensions entre la Grande-Bretagne et la Chine se sont accrues ces dernières années en raison d’accusations de subterfuge économique, de violations des droits de l’homme et de répression des libertés civiles par Pékin dans l’ancienne colonie britannique de Hong Kong.

Les conservateurs britanniques sont divisés sur la rigueur de la ligne à adopter et sur le degré d’accès des entreprises chinoises à l’économie britannique. Les conservateurs les plus bellicistes veulent que Pékin soit déclaré comme une menace, plutôt que comme un simple défi, selon le mot utilisé par le Premier ministre Rishi Sunak.

En vertu de la nouvelle loi britannique sur la sécurité nationale, si la Chine était officiellement qualifiée de menace, toute personne travaillant « sous la direction » de Pékin ou pour une entreprise liée à l’État devrait s’enregistrer et divulguer ses activités sous peine de prison.

Les faucons conservateurs ont renouvelé leurs appels à une position plus dure après que la police métropolitaine a confirmé ce week-end qu’un homme dans la vingtaine et un homme dans la trentaine avaient été arrêtés en mars en vertu de la loi sur les secrets officiels. Aucun des deux n’a été inculpé et tous deux ont été libérés sous caution jusqu’en octobre dans l’attente d’enquêtes plus approfondies.

Le Sunday Times a rapporté que le jeune homme était un chercheur parlementaire qui travaillait avec de hauts législateurs du Parti conservateur et détenait un laissez-passer lui permettant d’accéder pleinement aux bâtiments du Parlement.

Un communiqué de l’ambassade de Chine a qualifié ces allégations de « complètement fabriquées et rien d’autre que des calomnies malveillantes ». La Chine exhorte « les parties concernées au Royaume-Uni à mettre fin à leur manipulation politique anti-chinoise », indique le communiqué.

Sunak a réprimandé le Premier ministre chinois Li Qiang pour ses allégations d’espionnage lorsque les deux hommes se sont rencontrés dimanche lors d’un sommet du Groupe des 20 en Inde. Sunak a déclaré aux chaînes de télévision britanniques à New Delhi qu’il avait exprimé « mes très vives inquiétudes concernant toute ingérence dans notre démocratie parlementaire, ce qui est évidemment inacceptable ».

Mais il a ajouté qu’il était important de dialoguer avec la Chine plutôt que de « critiquer en marge ».

Les services de renseignement britanniques ont lancé des avertissements de plus en plus forts concernant les activités secrètes de Pékin. En novembre, le chef de l’agence de renseignement intérieure du MI5, Ken McCallum, a déclaré que « les activités du Parti communiste chinois constituent le défi stratégique le plus révolutionnaire pour le Royaume-Uni ». Le chef du renseignement étranger, Richard Moore, du MI6, a déclaré en juillet que la Chine était son « l’axe stratégique le plus important » de l’agence.

En janvier 2022, le MI5 a publié une rare alerte publique, affirmant qu’un avocat basé à Londres tentait de « s’immiscer secrètement dans la politique britannique » au nom du Parti communiste chinois. L’agence a affirmé que l’avocate Christine Lee agissait en coordination avec le Département du travail du Front uni du parti au pouvoir chinois, une organisation connue pour exercer une influence chinoise à l’étranger.

Alex Younger, ancien chef de l’agence britannique de renseignement extérieur MI6, a déclaré que les relations entre le Royaume-Uni et la Chine étaient compliquées.

« Nous devons trouver des moyens de nous y engager et de coopérer avec lui dans des domaines importants comme le changement climatique, et parfois nous devons être absolument prêts à y faire face lorsque nous pensons que nos intérêts de sécurité sont menacés », a déclaré Younger. a déclaré à la BBC.

« D’après mon expérience, le simple fait d’être gentil avec eux ne mène pas très loin », a-t-il ajouté.