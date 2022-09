Le Royaume-Uni renforce la formation de l’armée ukrainienne – Sky News – RT World News

La durée du cours de combat basé au Royaume-Uni est passée de trois à cinq semaines, selon les médias britanniques

Le Royaume-Uni s’apprête à “augmenter considérablement” son programme de formation pour les soldats ukrainiens dans le but de soutenir Kiev dans son conflit en cours avec la Russie, a rapporté lundi Sky News.

Selon Sky, l’armée britannique prolonge le cours de combat de trois à cinq semaines et pourrait potentiellement fournir à l’Ukraine des dizaines de milliers de soldats frais pour participer aux hostilités. Outre le Royaume-Uni, la formation élargie sera également dispensée par des instructeurs de huit autres pays, dont la Nouvelle-Zélande, la Suède et les Pays-Bas, indique le rapport.

Environ 4 700 membres du personnel ukrainien auraient déjà suivi le cours dans des bases du nord, du sud-ouest et du sud-est de l’Angleterre depuis qu’il a commencé en juin.

Ben Wallace, le ministre britannique de la Défense, a déclaré à Sky News que la formation avait “développé rapidement” et la décision de prolonger le cours vise à “fournir la meilleure préparation possible aux soldats ukrainiens qui seront bientôt dans des opérations de combat actives.”

Selon le point de vente, dans l’état actuel des choses, le programme est basé sur la formation de base de l’infanterie britannique et permet aux participants d’améliorer leurs compétences en matière de maniement des armes, d’apprendre les premiers secours, les techniques de terrain et la manière d’organiser correctement une patrouille.

Les deux semaines supplémentaires sont consacrées au perfectionnement de compétences plus avancées telles que la guerre de tranchées et urbaine, les opérations montées sur véhicule et comprennent des exercices dans des environnements de combat simulés, ajoute le rapport.

La décision d’étendre le programme de formation fait suite à des activités similaires précédentes, la Royal Navy formant des marins ukrainiens en Écosse.