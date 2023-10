Le Royaume-Uni rejoint la coalition mondiale pour rechercher de nouvelles technologies de télécommunications

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le Royaume-Uni a rejoint une nouvelle coalition mondiale de nations qui exploreront de nouvelles technologies de télécommunications et travailleront ensemble pour améliorer la sécurité dans le secteur.

Le ministère de la Science, de l’Innovation et de la Technologie (DSIT) a déclaré que le Royaume-Uni avait rejoint l’Australie, le Canada, le Japon et les États-Unis dans ce projet, qui sera connu sous le nom de Coalition mondiale pour les télécommunications (GCOT).

L’objectif du nouveau partenariat est de renforcer la coordination en matière de sécurité, de résilience et d’innovation dans le secteur des télécommunications, et de contribuer à rendre les réseaux plus résilients face à des problèmes tels que les cyberattaques ou les catastrophes naturelles susceptibles de perturber les réseaux de communication.

Le gouvernement allouait 70 millions de livres sterling au programme Future Telecoms UKRI Technology Missions Fund (TMF), qui recherche de nouvelles formes de technologie des télécommunications au Royaume-Uni, dans le cadre du nouveau partenariat.

Cet investissement aidera le Royaume-Uni à devenir un leader dans la technologie 6G et au-delà, a déclaré DSIT, ainsi que dans d’autres nouvelles technologies, telles que les réseaux spatiaux.

La secrétaire à la Science, à l’Innovation et à la Technologie, Michelle Donelan, a déclaré : « Ce partenariat historique reflète notre engagement commun à exploiter la puissance des télécommunications au profit de nos nations et du monde dans son ensemble.

« Les réseaux de télécommunications sont la bouée de sauvetage des économies mondiales, et préserver leur résilience et leur sécurité dans un monde en évolution et interconnecté est une priorité absolue pour nos gouvernements.

« En unissant leurs forces, le Royaume-Uni et nos partenaires sont bien placés pour prendre la tête de l’élargissement des chaînes d’approvisionnement, du développement des connaissances industrielles et du renforcement de la sécurité afin de relever les défis émergents. »