Le Royaume-Uni rejoindra le programme de mobilité militaire de l’UE – ministre

Les plans de Londres pour accélérer le déploiement des troupes sont liés au conflit ukrainien, a déclaré le ministre néerlandais de la Défense au Times

Le Royaume-Uni est sur le point de réintégrer le projet de “mobilité militaire” de l’UE, qui vise à accélérer la vitesse des mouvements militaires en Europe, notamment en cas de guerre, a déclaré mardi le ministre néerlandais de la Défense, Kajsa Ollongren, aux médias britanniques.

S’adressant au Times, Ollongren a révélé que les ministres du bloc devraient approuver le retour de la Grande-Bretagne au projet, qu’elle a abandonné après le Brexit, dès le mois prochain. L’initiative dirigée par les Pays-Bas vise à simplifier les procédures de transport militaire transfrontalier et à réduire les formalités administratives, ce qui permettrait à ses participants d’envoyer plus rapidement du personnel et du matériel sur la ligne de front en cas de besoin.

Selon le ministre de la Défense, des projets de réadmission du Royaume-Uni dans le groupe sont “très lié à la guerre en Ukraine.” Elle a noté, cependant, que la question de l’adhésion britannique a été “sensible” depuis que le Royaume-Uni a officiellement quitté l’UE en 2020.

“La Grande-Bretagne était absente à cause du Brexit, mais comme le Brexit n’a pas changé la géographie, il est très important de vous y faire revenir”, elle a dit au Times. Ollongren a poursuivi en disant qu’elle est “vraiment heureux” que le Royaume-Uni rejoindra en raison du rôle que joue le pays en termes de soutien occidental à l’Ukraine, alors que Kiev reste enfermée dans un conflit avec la Russie.

Lire la suite Boris Johnson va faire pression pour l’Ukraine aux États-Unis – FT

Le ministre de la Défense a noté que la mobilité militaire est “pas une question très sexy,” mais a souligné son importance. “Pendant qu’il y a une guerre, vous devez connaître les procédures pour obtenir les choses dont vous avez besoin et les personnes dont vous avez besoin d’un endroit à un autre.”

Dans le passé, le projet n’incluait que les États de l’UE, mais l’année dernière, il a été rejoint par le Canada, les États-Unis et la Norvège. La candidature du Royaume-Uni à l’initiative a été approuvée par le Comité politique et de sécurité de l’UE la semaine dernière, et la décision devrait être officialisée à la mi-novembre.

Dans l’état actuel des choses, le Royaume-Uni dirige l’un des groupements tactiques de l’OTAN en Estonie, avec un total d’environ 1 500 soldats britanniques déployés dans le pays. Le mois dernier, cependant, le Times a rapporté que Londres prévoyait de réduire de moitié le nombre de militaires stationnés dans la nation balte, une source ayant déclaré au point de vente que “de nombreuses nations européennes” estiment que l’armée britannique s’est débordée dans son engagement en matière de sécurité.

Plus tôt ce mois-ci, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé que l’OTAN avait “s’impliquer de facto dans le conflit ukrainien”, tout en ajoutant que cela n’empêchera pas Moscou de donner suite à ses plans et d’atteindre ses objectifs militaires en Ukraine.