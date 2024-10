Le Royaume-Uni rejette l’appel de Macron à un embargo sur les armes envers Israël — RT World News

Le président français a exhorté plus tôt les pays occidentaux à mettre fin aux livraisons d’armes à l’État juif

Le secrétaire britannique à la Défense, John Healey, a rejeté lundi l’appel du président français Emmanuel Macron à arrêter les livraisons d’armes à Israël. Dans une interview avec Sky News, Healey a indiqué que le Royaume-Uni ne soutiendrait pas l’initiative de Macron, car elle « fonctionne avec un système différent » pour les fournitures d’armes.

Cette semaine marque le premier anniversaire des attaques du Hamas contre le sud d’Israël, qui ont conduit à l’opération militaire de ce dernier à Gaza. L’opération a accru les tensions entre Israël et les pays musulmans voisins, qui se sont rangés du côté des Palestiniens. Entre-temps, plus tôt ce mois-ci, Israël a lancé une opération terrestre au Liban, tandis que l’Iran frappait l’État juif avec une attaque massive de missiles.

Dans une interview accordée aux médias français diffusée samedi, Macron a déclaré que les nations occidentales devraient « arrêtez de livrer des armes » en Israël, soulignant la nécessité d’un « solution politique » à la crise au Moyen-Orient et avertissant que le Liban pourrait se transformer en « une nouvelle Gaza ». Ses paroles ont suscité une réponse rapide et enflammée de la part du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a déclaré dans un message sur X que l’appel de Macron était un « disgrâce » tout en jurant qu’Israël « gagnerait avec ou sans » Soutien occidental.















Lorsqu’on lui a demandé de commenter la suggestion de Macron, Healey a clairement indiqué que Londres ne soutiendrait pas un embargo complet sur les armes contre Israël. Il a souligné que son pays dispose de ses propres règles régissant les exportations d’armes vers l’État juif.

« En tant que gouvernement, nous ne fournissons rien directement à Israël, mais là où il existe des licences d’exportation qui présentent un risque évident de violation du droit international, nous avons suspendu ces licences lorsqu’elles pourraient affecter la vie à Gaza. » » a-t-il déclaré. Healey faisait référence à la suspension par le Royaume-Uni de 30 de ses 350 licences d’exportation d’armes vers Israël le mois dernier, qui comprenaient des avions de combat, des hélicoptères et des drones. Londres avait justifié cette décision à l’époque en mettant en garde contre un « risque évident » ces articles pourraient être utilisés pour violer le droit international humanitaire.

Dans son interview, Healey a fait écho à l’appel de Macron en faveur d’une solution politique au conflit, exhortant la communauté mondiale à « redoubler d’efforts pour réduire le risque d’une guerre plus large. » Il a reconnu que « La diplomatie est difficile » mais a déclaré que Londres était déterminée à tenter de « mener une action pour une meilleure paix » cela aboutirait finalement à une solution à deux États pour Israël et la Palestine.

Le Times of Israel avait rapporté plus tôt que Macron et Netanyahu s’étaient entretenus au téléphone dimanche soir. Les deux auraient « reconnaître[d] leurs divergences d’opinions, » mais Macron n’a pas retiré son appel à l’arrêt des livraisons d’armes, même si Netanyahu a déclaré qu’il s’y attendait. « Les amis d’Israël » à « tenez-vous derrière » ne pas imposer de limites à Jérusalem-Ouest « Cela ne fait que renforcer l’axe terroriste iranien. »