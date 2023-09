Le Royaume-Uni refuse de remplacer le char Challenger 2 détruit en Ukraine

Le char britannique a été touché par l’artillerie russe, puis touché à nouveau alors que les troupes s’en occupaient, a déclaré le secrétaire britannique à la Défense, Grant Shapps.

Le nouveau secrétaire britannique à la Défense, Grant Shapps, a reconnu la perte en Ukraine du premier des 14 chars de combat principaux Challenger 2 de fabrication britannique fournis par Londres à Kiev dans le cadre du conflit avec Moscou.

Des séquences vidéo sont apparues sur les réseaux sociaux lundi montrant ce qui ressemble à un char Challenger 2 en feu sur un champ de bataille dans la région de Zaporozhye. D’autres preuves de la destruction du véhicule blindé britannique ont été fournies par des images de drone vues sur les chaînes russes Telegram le lendemain.

«Je peux confirmer que c’est exact. C’est peut-être la première perte [of a Challenger 2 tank] à notre connaissance, » Shapps a déclaré lors d’une apparition en direct sur Sky News mercredi.

« Nous acceptons que dans une zone de guerre, il puisse y avoir des pertes matérielles, et c’est ce qui s’est produit ici », il ajouta.

Le secrétaire à la Défense a détaillé comment le malheureux Challenger 2 avait été détruit, affirmant que « il a été touché par l’artillerie russe et, en fait, alors qu’ils [the Ukrainian servicemen] essayions d’éteindre un incendie, il a été touché à nouveau.

Détruit le Challenger 2 ukrainien à l’extérieur de Robotyne, probablement de la 82e brigade d’assaut aérien. pic.twitter.com/KInjnmfs4F – OSINTtechnique (@Osinttechnical) 5 septembre 2023

Shapps a affirmé qu’il y avait six soldats ukrainiens aux commandes du char et que tous avaient survécu lorsqu’il a été frappé, ce qui, selon lui, « C’est un grand témoignage de ce kit britannique. »

Lorsqu’on lui a demandé si le Royaume-Uni envisageait de fournir à Kiev un char de remplacement pour le char perdu, le secrétaire à la Défense a simplement répondu « Non. »

Début 2023, alors que les stocks ukrainiens de matériel de l’ère soviétique s’épuisent, l’Occident a promis de fournir à Kiev des dizaines de chars avancés tels que le Leopard 2 allemand, le Challenger 2 britannique et l’Abrams M1 américain.

Les Leopard 2 ont été activement utilisés par l’armée ukrainienne depuis le lancement de sa contre-offensive il y a trois mois, un certain nombre de ces chars ayant été détruits par les forces russes.

Les Challenger 2 étaient arrivés en Ukraine il y a des mois mais, jusqu’à récemment, aucun déploiement sur le champ de bataille n’avait été signalé.

Quant aux Abrams M1, ils n’ont pas encore été livrés à Kiev, des sources bien informées ayant déclaré la semaine dernière à Politico que dix des 31 chars promis par Washington arriveraient dans le pays dans quelques semaines.

La Russie a averti à plusieurs reprises que les livraisons d’armes plus sophistiquées à l’Ukraine par les États-Unis, le Royaume-Uni ou l’UE pourraient franchir ses « lignes rouges » et entraîner une escalade majeure des hostilités. Moscou affirme également que la fourniture d’armes, le partage de renseignements et la formation des troupes de Kiev signifient déjà que les nations occidentales sont devenues de facto des parties au conflit.