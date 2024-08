Des milliers de personnes demandent réparation pour les dommages prétendument causés par les vaccins contre le coronavirus, selon le journal

Près de 14 000 personnes en Grande-Bretagne ont demandé des indemnités au gouvernement pour des handicaps qu’elles prétendent avoir été causés par les vaccins contre le Covid-19, a rapporté le Telegraph.

Seules 175 personnes, soit moins de 2 % des personnes demandant une indemnisation, ont jusqu’à présent reçu un transfert d’argent unique de 120 000 £ (155 300 $), a indiqué le journal dans un article publié samedi.

Les données obtenues par le Telegraph grâce à des demandes d’accès à l’information indiquent que les personnes qui ont finalement été remboursées souffraient de maladies telles qu’un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque, des caillots sanguins dangereux, une inflammation de la moelle épinière, un gonflement excessif du membre vacciné et une paralysie faciale.

Environ 97 % des demandes satisfaites concernaient le vaccin Covid-19 Oxford-AstraZeneca, développé par l’Université d’Oxford et la société britanno-suédoise AstraZeneca, et le reste les vaccins fabriqués aux États-Unis par Pfizer et Moderna, a-t-il précisé.

Le média a noté que le gouvernement britannique continuait de recommander le vaccin AstraZeneca, malgré l'arrêt de son utilisation en Allemagne, en Italie, en France et dans d'autres pays européens en mars 2021, en raison de rapports faisant état d'un nombre croissant de cas de coagulation sanguine.















Des milliers de personnes se sont vu refuser le paiement de leurs vaccins parce que les évaluateurs médicaux du gouvernement estiment qu’il n’existe aucune preuve concrète que leurs problèmes de santé soient le résultat des vaccins, selon le rapport.

Des centaines d’autres ont été refusées parce qu’elles étaient « pas assez handicapé » Il a ajouté que selon les règles du programme de paiement des dommages causés par les vaccins (VDPS), un demandeur doit être handicapé à au moins 60 % pour être admissible.

Un porte-parole d’AstraZeneca a déclaré au Telegraph que son vaccin « Il a été démontré à maintes reprises que le vaccin présente un profil de sécurité acceptable et les régulateurs du monde entier affirment systématiquement que les avantages de la vaccination l’emportent sur les risques d’effets secondaires potentiels extrêmement rares. »

Quant aux complications de santé causées par le vaccin, le porte-parole a déclaré : « Nos condoléances vont à tous ceux qui ont perdu des êtres chers ou qui ont signalé des problèmes de santé. »

En mai, AstraZeneca, qui a officiellement admis que ses vaccins pouvaient provoquer des caillots sanguins dans certains cas, a commencé le retrait de son produit dans le monde entier, affirmant que les nouveaux vaccins adaptés aux derniers variants du coronavirus étaient plus efficaces.

Depuis l’introduction du VDPS en 1979, environ 16 000 personnes ont demandé des indemnités, la plupart liées aux vaccins contre la Covid-19. La charge de travail croissante a entraîné une augmentation du personnel chargé de traiter les demandes, passant de quatre à 80 personnes l’année dernière. « Nous révisons continuellement nos processus pour améliorer la manière dont nous gérons les réclamations et pour fournir un meilleur service aux demandeurs », a déclaré un porte-parole du Service national de santé.