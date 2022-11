Le Royaume-Uni redouble d’efforts pour cibler de manière disproportionnée les Noirs

Le même jour, la mère de M. Lawrence, Ann-Marie Lawrence, s’est sentie tellement malade que son fils aîné a dû la reconduire chez elle. Une fois seule, elle se versa un rhum et alluma une cigarette.

“C’est nous les mamans qui ressentons la douleur à la fin de la journée, des deux côtés”, a-t-elle déclaré. “Mais cette loi, ce n’est pas juste.”

Selam Gebrekidan reportage contribué.

Données et méthodologie : Le New York Times a obtenu des données sur les poursuites pour homicide impliquant plusieurs accusés couvrant la période de 2011 à 2020 auprès du Crown Prosecution Service, du Home Office et du ministère de la Justice par le biais de multiples demandes en vertu de la Freedom of Information Act.

Les calculs du Times sur l’augmentation des poursuites sont basés sur les données du ministère de la Justice sur les affaires d’homicide – meurtre, homicide involontaire, infanticide et mort par manquement grave au devoir de diligence – impliquant quatre accusés ou plus. Selon les données, le nombre total d’affaires de ce type portées de 2011 à 2015 était de 59 (soit une moyenne de 11,8 affaires par an), tandis que le nombre total d’affaires de ce type de 2016 à 2020 était de 84 (soit une moyenne de 16,8 affaires par an). an).

Les calculs de la disparité raciale dans les poursuites sont basés sur les données sur les homicides du Crown Prosecution Service: complot, tentative de meurtre, causant la mort d’un enfant ou d’un adulte vulnérable, destruction d’enfant, conduite en état d’ébriété et aide au suicide. Selon les données, 32 % des accusés noirs ont été poursuivis dans des affaires avec quatre accusés ou plus, contre près de 10 % pour les accusés blancs. Cela place l’indice de taux relatif à 3,39.

Aucun des organismes n’a fourni de données sur les homicides ventilées par meurtre et homicide involontaire coupable, comme demandé. Les journalistes ont vérifié leurs calculs auprès d’éminents experts britanniques en données et en criminalité, dont Gavin Hales, chercheur associé à la Police Foundation UK, et Tim Newburn, criminologue à la London School of Economics.

Les journalistes ont complété leurs conclusions avec des données que Liberty Investigates, une unité de journalisme des droits de l’homme, a obtenues séparément du ministère de la Justice sur des affaires de meurtre impliquant plus d’un accusé.