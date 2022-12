Le Royaume-Uni recherche quelqu’un pour aider à réparer les villes SA – et est prêt à payer 20 millions de rands

Le programme de résilience urbaine UK-SA veut permettre un développement économique inclusif, durable et résistant au climat dans les villes sud-africaines.

Le Royaume-Uni (Royaume-Uni) offre 1 million de livres sterling ou environ 20,8 millions de rands à une organisation qui peut fournir des capacités de données, de technologie et de preuves dans les villes sud-africaines dans le cadre d’un programme de développement urbain plus large.

Le programme de résilience urbaine UK-SA vise à permettre un développement économique inclusif, durable et résilient au changement climatique dans les villes sud-africaines. En tant que programme d’aide publique au développement (APD) du Royaume-Uni dirigé par le haut-commissariat britannique à Pretoria, le projet de quatre ans fait suite au Initiative mondiale des villes futuresqui impliquait Le Cap, Johannesburg et Durban.

Le programme le plus récent, conçu pour s’appuyer sur la gouvernance urbaine, l’aménagement du territoire et les stratégies de développement économique mises en œuvre dans le cadre du projet Global Future Cities, se déroulera de 2023 à 2027.

Le programme de résilience urbaine sera financé par le Royaume-Uni, le haut-commissariat britannique recherchant déjà une ou plusieurs organisations à but non lucratif pour fournir une assistance technique pouvant atteindre 1 million de livres sterling aux municipalités sud-africaines.

Cette demande de propositions a été publiée lundi par le Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) du Royaume-Uni. La date limite de soumission est le 31 janvier 2023.

Alors que le programme plus large vise à financer une assistance technique pouvant atteindre 8 millions de livres sterling (environ 166 millions de rands) sur quatre ans, ce premier appel à propositions traite exclusivement de la collecte de données.

Des preuves fondées sur des données seront utilisées pour “éclairer les décisions en matière de prestation de services, la planification des infrastructures et des investissements, la maintenance des actifs, la coopération régionale sur les problèmes communs d’adaptation au climat et de migration”. L’organisation sélectionnée offrira également une formation sur les meilleures pratiques en matière d’éthique des données, de gouvernance et d’innovation.

Trois projets ont déjà été proposés – comme “provisoirement d’intérêt” – dans le cadre de l’appel à propositions officiel.

L’un de ces projets proposés porte sur les stratégies de données régionales dans le KwaZulu-Natal et, en particulier, dans les “municipalités centrales comme eThekwini”. Ce projet comprend une analyse de l’environnement des données, le co-développement de stratégies et de gouvernance pour eThekwini, et des cas d’utilisation pilotes.

La ville du Cap figure également dans la liste des projets proposés, avec “l’optimisation des décisions, les capacités de données et l’analyse” mises en évidence comme résultats clés. Cela comprend “une prestation de services améliorée et plus réactive grâce à une meilleure infrastructure dans la communauté diversifiée de la ville grâce à une meilleure prise de décision basée sur les données”. Le projet vise également à “optimiser les approbations de développement et la collaboration interdépartementale”.

La formation à la gouvernance des données, à l’innovation et à l’éthique – un “échange international de connaissances” – est le titre d’un autre projet proposé par le FCDO.

Les candidats au programme de résilience urbaine doivent avoir des antécédents et une expérience éprouvés en science des données, en analyse et en connaissances institutionnelles des municipalités. Le partenaire sélectionné devra développer “des stratégies et des outils de données pratiques pour des organisations gouvernementales complexes tout en tenant compte du contexte socio-économique et environnemental”.

La première date de début du premier projet est actuellement répertoriée en avril 2023. Avant cela, le haut-commissariat britannique passera des mois à examiner et à noter les demandes et à effectuer des évaluations de diligence raisonnable.