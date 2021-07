Le Royaume-Uni ramènera ses dernières troupes d’Afghanistan «dans les prochains jours» malgré les talibans déchaînés qui s’emparent du tiers du pays

Le Royaume-Uni devrait ramener le dernier de ses troupes régulières d’Afghanistan ce week-end, malgré le fait que les talibans continuent de sévir dans le pays déchiré par la guerre.

Cela marquera la fin du rôle de la Grande-Bretagne dans le conflit de 20 ans, avec le retrait des soldats américains et de l’OTAN alors que le groupe terroriste intensifie sa campagne après avoir pris le contrôle d’un tiers de l’Afghanistan.

Les militants talibans intensifient leur campagne pour contrôler l’Afghanistan Crédit : AFP

Les dernières troupes britanniques dans le pays déchiré par la guerre devraient partir dans les prochains jours Crédit : AFP

Les derniers des 750 soldats britanniques, qui font partie d’une mission d’entraînement de l’OTAN, devraient être rapatriés « dans les prochains jours », auraient déclaré des sources de la défense au Guardian.

Des initiés militaires auraient suggéré au journal que les forces britanniques devaient sortir le dimanche 4 juillet.

La RAF a reprogrammé des vols pour terminer l’évacuation, a-t-on appris, et la plupart des 750 soldats sont déjà partis.

Le drapeau britannique à l’aéroport international Hamid Katzai a été abaissé, mais le ministère de la Défense a déclaré qu’il n’y aurait pas de cérémonie publique ou formelle lors du départ des dernières troupes.

Le Premier ministre Boris Johnson doit faire une déclaration au Parlement la semaine prochaine pour décrire la future position diplomatique du pays envers l’Afghanistan.

Une poignée de soldats peut être gardée à Kaboul pour garder l’ambassade britannique.

Au cours des opérations de combat entre 2001 et 2014, plus de 450 soldats et civils britanniques ont été tués lors de la lutte contre les talibans.

Au cours des années qui ont suivi, le Royaume-Uni a aidé la mission d’entraînement des troupes Resolute Support dirigée par l’OTAN pour les forces afghanes.

Cela survient alors que les forces talibanes renaissantes ont saisi des centaines de camions, de véhicules blindés et d’artillerie des forces de sécurité afghanes – qui avaient été laissés par les forces américaines en partance.

Une enquête sur les images publiées sur les réseaux sociaux conclut que rien qu’au mois de juin, les militants ont capturé 700 véhicules qui seront désormais utilisés dans leur tentative de reprendre le pouvoir après avoir été renversés par l’invasion américaine de 2001.

Pendant ce temps, les talibans ont déclaré qu’ils « se félicitaient et soutenaient » la décision des États-Unis et de l’OTAN de se retirer.

Les dernières forces américaines ont quitté aujourd’hui l’aérodrome afghan de Bagram après deux décennies dans la région.

Les responsables ont déclaré que le QG était l’épicentre de la guerre américaine contre Al-Qaïda et les talibans.

Le retrait intervient alors que les troupes américaines craignent de laisser derrière elles une nation au bord du désastre.

Les forces talibanes ont été renversées pour la première fois en 2001 à la suite d’une invasion américaine – mais depuis la décision du président américain Joe Biden de se retirer, le groupe s’est maintenant emparé d’un tiers de l’Afghanistan.

Et de nouvelles offensives sont attendues tout au long de l’été avec des avertissements selon lesquels les forces djihadistes pourraient prendre la capitale Kaboul d’ici six mois.

Il est décrit par les responsables du renseignement américain inquiets comme « la plus grande victoire djihadiste depuis le départ des Soviétiques en 1989 ».

Les talibans contrôlent désormais un tiers de l’Afghanistan et sont prêts à conquérir plus Crédit : AP

Le général Sir Richard Barrons, un ancien commandant du commandement des forces interarmées, a déclaré au Times que les Afghans risquaient « de s’effondrer ».

Il a déclaré: « Nous pourrions soutenir que beaucoup plus d’argent, beaucoup plus de soldats et beaucoup plus de temps auraient pu aider l’Afghanistan à s’installer dans un État pacifique et modernisateur – mais c’est académique: nous nous éloignons de nous battre pour cela. »

Pendant ce temps, le général américain Scott Miller a averti que le pays était au bord d’une « guerre civile » alors que les militants talibans se sont emparés de plus d’un tiers de l’Afghanistan.

« Cela devrait être une préoccupation pour le monde », a déclaré le général Miller.

Et il est à craindre que la nation ne devienne un nouveau refuge pour les forces terroristes qui veulent frapper l’Occident, avec The Sun Online révélant que de nouveaux camps d’entraînement pourraient être opérationnels d’ici septembre.

Le professeur Anthony Glees, du Center for Security and Intelligence Studies de l’Université de Buckingham, a déclaré que les talibans étaient désormais « de retour en force ».

Mais les impacts les plus immédiats peuvent être sur le peuple afghan.

Ils risquent d’être replongés sous le règne d’un régime brutal qui applique des versions strictes de la loi islamique et inflige des peines telles que la décapitation et la torture.

Les atrocités ignobles commises par les groupes terroristes sont bien documentées, en particulier par l’Etat islamique qui peut chercher à établir une domination ignoble sur certaines parties de l’Afghanistan comme ils l’ont fait en Irak et en Syrie.

Les punitions infligées par les groupes terroristes comprennent des flagellations, des décapitations, des pendaisons et des crucifixions.