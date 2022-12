Le Royaume-Uni quitte le marché unique de l’UE “a jeté les bases” du protocole, selon le ministre allemand

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

La décision du Royaume-Uni de quitter le marché unique et l’union douanière de l’UE “a jeté les bases” du protocole d’Irlande du Nord, a déclaré un ministre allemand.

La ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock a fait ses remarques sur le Brexit lors d’un voyage en Irlande avant une rencontre avec le secrétaire aux Affaires étrangères James Cleverly à Londres vendredi.

Elle a déclaré qu’elle transmettrait un message à Londres indiquant qu’une “bonne” solution pourrait être négociée sur le protocole visant à faciliter les contrôles commerciaux entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

S’exprimant à Dublin, Mme Baerbock a déclaré qu’il y avait “une fenêtre d’opportunité” dans les pourparlers UE-Royaume-Uni que “comme je le vois, nous devrions tous utiliser et saisir, tous”.

Mais le ministre a précisé que “c’était la décision de la Grande-Bretagne de quitter le marché unique et l’union douanière” – affirmant que cela “a jeté les bases du protocole d’Irlande du Nord”.

Elle a également déclaré que le Royaume-Uni et l’UE avaient toujours la responsabilité de “protéger et de mettre en œuvre” le protocole – avertissant que le processus de paix irlandais était “en jeu à la suite du Brexit et de ses conséquences pour le commerce, la liberté de circulation et d’autres problèmes”. .

Mme Baerbock a déclaré que la volonté de l’Irlande de “maintenir et préserver” la frontière fluide entre le nord et le sud devait être respectée et que tout le monde devait travailler ensemble “pour trouver une bonne solution”.

Les négociations se poursuivent entre l’UE et le Royaume-Uni pour aplanir le protocole qui facilitera les échanges entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, notamment en ce qui concerne les chèques agricoles.

Si les négociations échouent, le Royaume-Uni devrait adopter une législation nationale qui passera unilatéralement outre les règles commerciales, une décision qui, selon l’UE, serait contraire au droit international.

“Nous voulons que cela fonctionne pour tout le monde”, a déclaré le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney. «Le Brexit a forcé le changement, une partie de ce changement n’est pas la bienvenue. Mais le protocole ne consiste pas à ce qu’une partie l’emporte sur l’autre.

«Le protocole consiste à essayer de conclure un accord avec lequel toutes les parties peuvent vivre et travailler. C’est un processus qui dure depuis trop longtemps, mais en conséquence, je pense que tout le monde sait où se trouvent les zones d’atterrissage.

M. Coveney a déclaré qu’il faisait confiance au vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, pour négocier un accord qui satisferait l’Irlande. “Je pense certainement que si c’est assez bon pour le commissaire, c’est assez bon pour nous.”

Avant sa rencontre avec le ministre allemand des Affaires étrangères, M. Cleverly a déclaré au Die Welt journal que l’engagement de l’Allemagne envers le protocole d’Irlande du Nord était “un avatar”.

“Je pense souvent que ce que les gens disent vouloir et ce que les gens veulent réellement sont subtilement différents”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

Pendant ce temps, M. Cleverly a déclaré que les diplomates britanniques avaient trop souvent été des “commentateurs” sur les violations des droits de l’homme, affirmant qu’il souhaitait pousser son département à l’action plutôt qu’aux mots.

« Nos diplomates ne sont pas des commentateurs proposant des réflexions et des analyses ; ce sont des joueurs sur le terrain. La Grande-Bretagne a de l’agence et de l’influence et nous l’utilisons pour façonner le cours des événements », a-t-il écrit dans Le gardien.