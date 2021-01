La Grande-Bretagne a signalé plus de 50000 cas de virus positifs pour un quatrième jour consécutif alors qu’une nouvelle variante du COVID-19 se propage à travers le pays.

Les autorités ont signalé que 53 285 personnes avaient été testées positives dans les 24 heures se terminant le 1er janvier.

C’était une légère baisse par rapport au record de la veille, mais un autre signe que le virus se propage rapidement, en particulier en Angleterre.

Plus d’un quart de million de personnes ont été testées positives au Royaume-Uni depuis lundi, soit un total de 2,5 millions depuis le début de la pandémie.

Les chiffres proviennent d’une étude détaillée de la nouvelle variante de coronavirus qui a révélé qu’elle affectait une proportion beaucoup plus grande de personnes de moins de 20 ans.

Les experts à l’origine de l’étude, de l’Imperial College de Londres, ont averti que cela pourrait être dû au fait qu’elle commençait à se répandre à un moment où l’Angleterre était en lock-out mais où les écoles étaient toujours ouvertes.

Mais ils ont convenu que la variante était « extrêmement » transmissible et ont augmenté le nombre R, le taux par lequel une personne infectée transmet le virus à d’autres, de 0,7.

Changement de stratégie vaccinale

«Jusqu’à ce qu’une très forte proportion de la population ait été vaccinée, de fortes mesures de distanciation sociale sont nécessaires pour contrôler cette variante plus transmissible du COVID-19», a déclaré le professeur Axel Gandy de l’Imperial College de Londres.

«Tous ceux qui peuvent être vaccinés devraient être vaccinés.»

La Grande-Bretagne a changé sa stratégie de dosage plus tôt cette semaine dans le but de permettre un déploiement plus rapide du vaccin.

Les patients recevront désormais la deuxième dose dans les 12 semaines suivant la première, au lieu des trois semaines initialement envisagées afin que davantage de personnes puissent être vaccinées plus tôt.

Les quatre médecins en chef britanniques ont déclaré dans un communiqué qu’ils étaient convaincus qu’une seule dose fournirait une protection «substantielle».

«À court terme, l’augmentation supplémentaire de l’efficacité du vaccin à partir de la deuxième dose sera probablement modeste; la grande majorité de la protection initiale contre les maladies cliniques se fait après la première dose de vaccin », ont-ils déclaré.