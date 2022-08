Le Royaume-Uni proposera un rappel du vaccin contre la poliomyélite aux enfants de Londres

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

« Aucun cas de poliomyélite n’a été signalé et pour la majorité de la population, qui est entièrement vaccinée, le risque est faible. Mais nous savons que les zones de Londres où le poliovirus est transmis ont certains des taux de vaccination les plus bas », a déclaré Vanessa Saliba, épidémiologiste à l’agence, dans un communiqué.

Les États-Unis ont récemment enregistré leur premier cas de poliomyélite en près d’une décennie. L’homme de 20 ans non vacciné du comté de Rockland s’est fait soigner dans un hôpital de New York en juin. Il a depuis été libéré mais a des difficultés à marcher.

Le virus a également été détecté dans les eaux usées de la banlieue nord de New York, dans les comtés de Rockland et d’Orange, ce qui, selon le Département de la santé de l’État de New York, indique une transmission locale plus large.