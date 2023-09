Le Royaume-Uni propose d’interdire la race d’intimidation américaine XL, suscitant un débat féroce

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES — Le gouvernement britannique veut interdire les bully dogs américains XL, une race responsable d’une série d’attaques au Royaume-Uni ces dernières années – dont certaines mortelles – suscitant un débat acharné sur la question de savoir qui devrait être tenu responsable de la violence des animaux de compagnie : les animaux ou leurs propiétaires. La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré que la race, connue pour son apparence trapue et musclée, constitue un « danger évident et mortel » pour les personnes, en particulier les enfants. Elle a annoncé dimanche qu’elle cherchait des « conseils urgents » sur l’interdiction des chiens et a cité une attaque d’intimidation XL contre trois personnes, dont un enfant de 11 ans, au cours du week-end.

Il existe plusieurs variantes de l’American Bully, une race que l’American Bully Kennel Club décrit comme donnant « l’impression d’une grande force pour sa taille ». Versions de la race — qui vient du pitbull terrier américain — inclure standard, poche, classique et XL ; les intimidateurs sont classés XL s’ils mesurent plus de 50 cm (20 pouces). Les chiens tyranniques XL peuvent peser jusqu’à 60 kg (132 livres) et se vendre entre 1 200 et 12 000 dollars, selon les experts et les listes en ligne consultées par le Washington Post.

Bien que les principales associations canines britanniques ne reconnaissent pas officiellement la race, les intimidateurs XL ont gagné en popularité dans le pays ces dernières années, beaucoup percevant leur taille et leur force comme un symbole de statut social.

Sur les 10 attaques mortelles de chiens en Grande-Bretagne l’année dernière, plus de la moitié impliquaient un tyran XL, a rapporté le Guardian. Images de l’attaque citée par Braverman montre un tyran XL sans laisse courant dans les rues de Birmingham, en Angleterre, mordant les gens tandis que d’autres s’enfuyaient avec horreur. La police des West Midlands a déclaré que les victimes avaient été transportées à l’hôpital, tandis que le propriétaire avait été « interrogé par des agents ».

La jeune fille de 11 ans a déclaré lundi à Sky News que le chien lui avait mordu le bras, puis l’épaule. Elle a convenu que la race devrait être interdite, ajoutant : « Le propriétaire devrait être en prison. »

La Grande-Bretagne a connu au moins deux attaques mortelles d’intimidateurs XL cette année seulement. En janvier, Natasha Johnston, 28 ans, a été tuée alors qu’elle promenait huit chiens ; un rapport médico-légal a révélé qu’elle était décédée de « plusieurs morsures pénétrantes au cou ». La police a déclaré plus tard avoir « endormi » un tyran XL dont elle possédait. En mai, Jonathan Hogg, 37 ans, a été tué par un tyran américain XL dont il s’occupait pour le compte d’un ami. Il a subi de multiples blessures et est décédé des suites de ses blessures, ont rapporté les médias britanniques, et la police a tué le chien.

Les attaques de chiens sont un problème mondial, causant des dizaines de millions de blessures chaque année, a rapporté l’Organisation mondiale de la santé, notant que le risque le plus élevé concerne les enfants. Aux États-Unis, environ 4,5 millions de personnes sont mordues par des chiens chaque année, selon l’OMS.

En Grande-Bretagne, si un propriétaire est soupçonné d’être en possession d’une race interdite sans autorisation spéciale du tribunal, la police ou les autorités locales ont le pouvoir de saisir le chien, même s’il n’agit pas de manière dangereuse. Un expert évalue ensuite si le chien présente un risque. Dans certains cas, le chien est tué. Parfois, il est restitué au propriétaire qui doit accepter de suivre des règles strictes, notamment en le muselant à tout moment en public, en le stérilisant et en le micropuçant.

Il est illégal en Grande-Bretagne de posséder un chien dangereusement incontrôlable, un délit passible d’une amende illimitée et d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à six mois. Si votre chien blesse quelqu’un, vous risquez une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans ; si votre chien tue quelqu’un, vous pouvez être condamné à une peine pouvant aller jusqu’à 14 ans.

Les experts et les utilisateurs des médias sociaux étaient divisés sur la question de savoir si les récentes attaques justifient une interdiction XL des intimidateurs.

« Le tyran XL est la race de chien la plus dangereuse que j’ai jamais vue », a déclaré Stan Rawlinson, un expert en comportement canin. Radio BBC le lundi. Il a exprimé son soutien à une interdiction, affirmant que ces chiens ont une « proie accrue » et une « réactivité totalement hors de l’échelle ». Mardi, une pétition exhortant le gouvernement à criminaliser la vente, la possession ou l’élevage de tyrans XL avait recueilli plus de 16 000 signatures.

Interrogé sur l’attaque d’intimidation XL, Le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales a déclaré dans un communiqué qu’il prenait les attaques de chiens et les comportements antisociaux « très au sérieux et qu’il veillait à ce que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur ».

Certains tabloïds britanniques semblent également soutenir la décision du gouvernement : « Interdire les chiens démoniaques XL », lit-on dans le journal The Sun. page de garde Lundi. « Nouveau chaos d’attaques de chiens : terreur dans nos rues », disait la couverture du Mirror.

Mais Adam Spivey, fondateur de Southend Dog Training, a déclaré au Post qu’il ne soutenait pas l’interdiction proposée, exhortant le gouvernement à sévir contre les éleveurs et les propriétaires de chiens irresponsables. « Les intimidateurs XL ne sont pas le problème », a-t-il déclaré. « Les humains sont le problème. »

« Si vous déclipsez cette laisse et que vous savez que ce chien va attaquer quelqu’un, vous déployez une arme mortelle », a déclaré Spivey. Il a appelé à des peines de prison plus sévères pour les propriétaires de chiens violents, ce qui, selon lui, pourrait faire réfléchir les gens à deux fois : « Les gens seraient plus prompts à museler leurs chiens, ils prendraient beaucoup plus au sérieux la possession et le dressage d’un chien. »

Spivey a également déclaré qu’à la suite d’une attaque, ce sont la victime de la morsure et le chien – qui est généralement tué – qui souffrent, tandis que les propriétaires restent souvent libres d’acheter un autre chien. « Rien ne dissuade ces gens de se procurer ces chiens et de les rendre incontrôlables », a-t-il déclaré.

Si l’intimidateur XL était interdit, il rejoindrait la liste de quatre autres interdits en Grande-Bretagne en vertu du Dangerous Dogs Act : le pitbull terrier, le tosa japonais, le dogo Argentino et la fila Brasileiro.

« Interdire les races ne changera rien. Supposons que vous interdisiez l’intimidateur XL, il y aura une autre race après cela, et une autre race après cela », a déclaré Spivey. « Si vous voulez voir un réel changement, alors vous devez cibler l’autre bout du fil, c’est-à-dire les propriétaires de chiens irresponsables. »

Un chien tue son propriétaire lors d’un entretien avec l’équipe de tournage de la BBC

Alors que beaucoup ont soutenu l’interdiction, beaucoup d’autres, y compris les propriétaires de tyrans XL, ont défendu la race sur les réseaux sociaux, en publiant des photos de leurs animaux de compagnie bien-aimés sur les réseaux sociaux.

« Mon XL Bully est le garçon le plus gentil de tous les temps, tellement placide et il aime tout le monde », a déclaré une personne tweeté. «J’ai 3 races dans ma maison et avec amour, je les respecte et les possède [dogs] sont incroyables et aimants, » a écrit un autre.

Spivey a fait écho à leurs remarques, expliquant que s’ils sont élevés correctement, socialisés et dressés, ces chiens peuvent faire d’excellents animaux de compagnie dociles. « Ils peuvent être de gentils géants », a déclaré Spivey.

Il a également dénoncé certains éleveurs de chiens qui, selon lui, se concentrent sur le « profit pur » plutôt que sur la responsabilité. « L’élevage est un art », a déclaré Spivey. « Réunir des parents génétiquement stables, en bonne santé et dotés d’un bon tempérament est tout un art. N’importe qui peut rassembler des chiens et produire des chiots. Mais si vous croisez et reproduisez des chiens qui ont de mauvaises articulations, un mauvais tempérament et une mauvaise santé, vous vous exposez à des ennuis.

Selon Spivey, l’un des principaux moyens par lesquels les propriétaires peuvent limiter le risque de violence de leurs chiens est de demander conseil à un professionnel et d’éviter les éleveurs non agréés.