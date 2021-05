Le Royaume-Uni propose aux moins de 40 ans une alternative au vaccin AstraZeneca Covid-19

Les personnes de moins de 40 ans au Royaume-Uni se verront offrir une alternative au vaccin Oxford-AstraZeneca Covid-19, car les inquiétudes concernant les liens avec des caillots sanguins rares continuent de peser sur son déploiement.

S’exprimant lors d’une conférence de presse vendredi, le professeur Wei Shen Lim, président du Comité mixte britannique sur la vaccination et l’immunisation (JCVI), a déclaré que l’autorité avait mis à jour ses conseils pour les adultes de moins de 40 ans.

<< En nous appuyant sur nos conseils précédents, nous conseillons désormais aux adultes non vaccinés âgés de 30 à 39 ans, qui ne souffrent pas d'un problème de santé sous-jacent qui les expose à un risque plus élevé de Covid-19 sévère, de se voir proposer de préférence une alternative au vaccin AstraZeneca lorsque cela est possible », a-t-il déclaré, ajoutant que ce ne serait le cas que lorsque« aucun retard substantiel de la vaccination ne pourrait survenir ».

Il a noté que le vaccin AstraZeneca était plus facile à transporter et à stocker que certains des vaccins de remplacement dont l’utilisation avait été approuvée, ce qui influencerait la manière dont les nouveaux conseils pour les moins de 40 ans seraient appliqués.

« Dans certains contextes, il peut être le seul vaccin pratique à offrir et dans ces circonstances, il devrait en effet être le vaccin préféré », a-t-il expliqué, ajoutant que les conseils étaient également conditionnés à un bon contrôle de l’infection par Covid-19, à une bonne disponibilité de vaccins alternatifs. et un fort déploiement de la vaccination au Royaume-Uni.

Caillots sanguins rares

Un très petit nombre de personnes qui ont reçu le vaccin AstraZeneca ont souffert de caillots sanguins.

La condition, décrit par les autorités sanitaires comme «extrêmement rare», se caractérise par des caillots sanguins accompagnés de faibles taux de plaquettes.

Jusqu’au 28 avril, l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) avait reçu 242 rapports de caillots sanguins majeurs associés à une faible numération plaquettaire survenant après une dose du vaccin AstraZeneca.

Il y a eu 10,5 cas de caillots sanguins avec une faible numération plaquettaire par million de premières doses du vaccin AstraZeneca, a déclaré le régulateur des médicaments dans son rapport le plus récent sur les effets secondaires du vaccin Covid-19. Le Dr June Raine, directeur général de la MHRA, a déclaré vendredi que pour les deuxièmes doses, le ratio était tombé à un sur un million.

Le taux de mortalité des caillots sanguins rares était de 20%.

Début avril, le Royaume-Uni a déclaré que les personnes de moins de 30 ans se verraient proposer une alternative au vaccin Oxford-AstraZeneca, dont l’utilisation dans le pays a été approuvée fin décembre.

Avantages vs risques

Raine a souligné lors de la conférence de presse de vendredi que l’autorité n’avait pas modifié son approbation du vaccin AstraZeneca, car les avantages continuaient à l’emporter sur les risques pour la grande majorité des gens.

«L’équilibre des avantages et des risques est très favorable pour les groupes d’âge plus âgés, mais il est plus finement équilibré pour les plus jeunes», a-t-elle déclaré.

Selon le rapport de la MHRA – qui a été mis à jour jeudi – il y avait eu une incidence plus élevée de ces caillots sanguins chez les jeunes adultes. Il y avait également plus de rapports de caillots sanguins survenant chez les femmes, bien que les responsables aient noté que cela n’a pas été observé dans tous les groupes d’âge et que «la différence reste faible».

On estime que 22,6 millions de premières doses et 5,9 millions de secondes doses du vaccin AstraZeneca Covid-19 avaient été administrées au Royaume-Uni jusqu’au 28 avril.

Les autorités de réglementation des médicaments du Royaume-Uni et de l’UE ont identifié des liens possibles entre le vaccin et les rares caillots sanguins le mois dernier. Les responsables de l’Agence européenne des médicaments ont déclaré que la plupart des cas étaient survenus chez des femmes de moins de 60 ans dans les deux semaines suivant le vaccin.

L’Organisation mondiale de la santé et le Société internationale sur la thrombose et l’hémostase ont tous dit que les avantages de l’administration du vaccin Oxford-AstraZeneca continuent de l’emporter sur les risques.