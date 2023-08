Le Royaume-Uni promet un soutien accru aux efforts anti-drogue de l’Irak, renforçant le partenariat de sécurité

Le ministre britannique de la Sécurité a promis lundi un soutien accru du Royaume-Uni aux forces de sécurité irakiennes dans la lutte contre la production et le trafic de drogue.

Lors d’une visite à Bagdad lundi, le ministre de la Sécurité, Tom Tugendhat, a déclaré que les responsables britanniques « veulent s’appuyer sur notre solide coopération en matière de lutte contre le terrorisme » et élargir les relations de sécurité des pays pour « identifier et traiter les menaces graves partagées du crime organisé », notamment « le trafic d’êtres humains, la traite, les stupéfiants et le blanchiment d’argent qui fonctionnent ensemble comme un réseau criminel qui sape l’ensemble de l’État irakien. »

Alors que l’Irak a principalement servi ces dernières années de pays de transit pour la drogue – en particulier l’amphétamine Captagon, qui est en grande partie produite dans la Syrie voisine -, certains signes indiquent que l’Irak se tourne également vers la production.

Tugendhat a souligné la découverte par les autorités irakiennes le mois dernier d’une usine qui produisait du Captagon en Irak, dans une province frontalière avec l’Arabie saoudite. Le pays du Golfe est un marché majeur pour les pilules.

« Il y a toujours un chevauchement entre la drogue, le trafic d’êtres humains, le terrorisme et la violence », a déclaré Tugendhat à l’Associated Press. « . Nous voyons des groupes criminels, le trafic d’êtres humains et la drogue affecter non seulement l’Irak, mais toute la région et nombre de nos amis et alliés dans la région. »

Le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani a déclaré dans un communiqué que son pays avait fait des « efforts significatifs » pour lutter contre la drogue et le trafic d’êtres humains.

Sudani a déclaré que les ministères de l’Intérieur irakien et britannique se préparaient à signer un accord décrivant leur coopération sur ces questions.

Un responsable britannique qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat conformément à la réglementation a déclaré que les accords se concentreraient sur le partage d’informations pour soutenir la lutte contre le terrorisme et sur le « crime organisé grave ».