Le Royaume-Uni prévoit de nouveaux pouvoirs pour sanctionner l’Iran après plus que des « menaces crédibles » de tuer ou d’enlever des personnes en Grande-Bretagne considérées comme une menace par le régime, a annoncé le ministre des Affaires étrangères.

James astucieusement a déclaré à Sky News que le régime de sanctions proposé nous donnerait « les outils pour prendre de nouvelles mesures à l’avenir si le comportement iranien ne change pas ».

Il pourrait également être utilisé en réponse à d’autres activités malveillantes de Téhéran, telles que la fourniture d’armes et de munitions à Russie pour sa guerre en Ukraine.

Lorsqu’on lui a demandé à quel point il était inquiet que ce ne soit qu’une question de temps avant que l’Iran ne réussisse à assassiner un dissident sur le sol britannique, le ministre des Affaires étrangères a répondu : « Ce que nous avons vu, c’est L’Iran essayer d’étouffer les voix dissidentes, essayer de faire taire les critiques.

« Au Royaume-Uni, nous apprécions la liberté d’expression, nous apprécions la liberté de la presse et nous sommes prêts à défendre ces choses. Nous resterons toujours vigilants. »

Il a poursuivi: « Le ministère de l’Intérieur, le ministre de la Sécurité et nos services de sécurité ont fait un travail fantastique pour assurer la sécurité des personnes ici au Royaume-Uni et nous les soutenons dans le travail que nous faisons au niveau international. Et nous mettons également ces sanctions en place pour dissuader et perturber ces actes d’agression contre nous. »

M. Cleverly a accordé une interview pour coïncider avec une annonce au Parlement jeudi sur le nouveau régime de sanctions.

« Le régime iranien opprime son propre peuple, exporte des effusions de sang en Ukraine et au Moyen-Orient, et menace de tuer et d’enlever sur le sol britannique », a-t-il déclaré dans un communiqué publié par le Foreign, Commonwealth and Development Office.

« Aujourd’hui, le Royaume-Uni a envoyé un message clair au régime – nous ne tolérerons pas ce comportement malveillant et nous vous demanderons des comptes.

« Notre nouveau régime de sanctions contribuera à garantir qu’il n’y aura pas de cachette pour ceux qui cherchent à nous faire du mal. »

Le Royaume-Uni a répondu à plus de 15 « menaces crédibles »

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que le Royaume-Uni avait répondu à plus de 15 « menaces crédibles » depuis le début de 2022 pour assassiner ou capturer des individus britanniques ou basés au Royaume-Uni que l’Iran considère comme une menace.

Il a déclaré que le régime iranien a publiquement appelé au meurtre ou à la capture de ces personnes et, dans certains cas, a détenu et harcelé leurs familles en Iran.

Les services de renseignement iraniens ont développé des relations étroites avec des gangs criminels organisés au Royaume-Uni et dans toute l’Europe pour étendre la capacité de leurs réseaux.

Le régime de sanctions prévu, qui nécessitera une nouvelle législation, est conçu pour élargir les critères selon lesquels les responsables et les organisations en Iran peuvent être sanctionnés, y compris les activités hostiles envers le Royaume-Uni et la prolifération des armes.

L’annonce est intervenue alors que le Royaume-Uni assumait la présidence tournante mensuelle du Conseil de sécurité des Nations unies. Il utilise ce rôle pour mettre en évidence les préoccupations concernant les activités iraniennes, y compris le soutien militaire à la Russie en Ukraine.