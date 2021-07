Le Royaume-Uni prévoit de mettre fin aux poursuites pour les crimes de « troubles » de l’Irlande du Nord Parti travailliste de Londonderry Chambre des communes Parti unioniste démocrate irlandais

Le gouvernement britannique a annoncé mercredi qu’il prévoyait d’introduire un délai de prescription pour les crimes présumés commis pendant des décennies de violence en Irlande du Nord, une mesure qui mettrait fin aux poursuites pour les meurtres commis par des soldats britanniques et des membres de groupes militants.

Le secrétaire d’Irlande du Nord, Brandon Lewis, a déclaré aux législateurs de la Chambre des communes que la loi « s’appliquerait de la même manière à tous les incidents liés aux troubles ». Il a déclaré que le changement reflétait la difficulté croissante de poursuivre des personnes pour des crimes commis depuis longtemps.

Plus de 3 500 personnes sont mortes – pour la plupart des civils – au cours de trois décennies de violence connue sous le nom de « Troubles », un conflit à trois impliquant des paramilitaires loyalistes irlandais et britanniques et des troupes britanniques.

« Nous savons que la perspective de la fin des poursuites pénales sera difficile à accepter pour certains, et ce n’est pas une position que nous prenons à la légère », a déclaré Lewis.

« Mais nous sommes arrivés à l’idée que c’est le meilleur et le seul moyen de faciliter un processus efficace de récupération et de fourniture d’informations, et le meilleur moyen d’aider l’Irlande du Nord à avancer sur la voie de la réconciliation », a-t-il déclaré. « C’est , en réalité, une douloureuse reconnaissance de la réalité même de l’endroit où nous sommes.

Le délai de prescription sera accompagné d’un nouvel organisme indépendant chargé de découvrir et de compiler des informations sur les décès et les blessures liés aux troubles, selon Lewis.

L’accord de paix du Vendredi saint de 1998 a mis fin à la violence à grande échelle en Irlande du Nord. Dans le cadre du processus de paix, de nombreux militants ont été libérés de prison ou n’ont pas été poursuivis pour des actions pendant les troubles.

Le gouvernement conservateur du Royaume-Uni subit la pression de nombreux membres du parti et de l’armée pour lever la menace de poursuites contre les troupes qui ont servi en Irlande du Nord il y a des décennies. Plusieurs poursuites contre d’anciens soldats pour des crimes présumés de Troubles ont récemment échoué.

Plus tôt ce mois-ci, les autorités ont annoncé leur intention d’arrêter les poursuites contre deux anciens soldats britanniques pour le meurtre de trois personnes en Irlande du Nord en 1972, dont deux abattus le « Bloody Sunday », lorsque des parachutistes ont tué 13 civils catholiques dans la ville de Londonderry

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que le délai de prescription empêcherait les vétérans de l’armée de faire face à « des poursuites vexatoires bien après 70 et 80 ans ».

Il a déclaré aux législateurs que le plan « permettrait à la province d’Irlande du Nord de tirer un trait sur les troubles, pour permettre au peuple d’Irlande du Nord d’aller de l’avant ».

Fixer une limite de temps aux poursuites signifiera également que les auteurs de certaines attaques paramilitaires pourraient échapper à la justice.

Le parti travailliste d’opposition a qualifié le délai de prescription « d’amnistie à tous points de vue » pour meurtre.

Jeffrey Donaldson, chef du Parti unioniste démocratique d’Irlande du Nord, a déclaré que « les victimes verront ces propositions comme axées sur les auteurs plutôt que sur les victimes et une insulte à la fois à la mémoire de ces victimes innocentes qui ont perdu la vie pendant nos troubles et à leurs familles ».

« Nous comprenons qu’avec le temps, les perspectives de justice diminuent pour beaucoup, mais ces propositions, si elles sont adoptées, éteindront complètement cette flamme vacillante de la justice et constituent un dépassement moral qui ne peut être accepté », a déclaré Donaldson.