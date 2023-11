Le Royaume-Uni prévoit davantage de pouvoirs sur les entreprises technologiques avec une charte modifiée des espions

PISCINE/AFP via Getty Images

Le gouvernement britannique propose des modifications à la loi sur les pouvoirs d’enquête⁠ – souvent appelée la charte des espions⁠ – pour étendre la portée des services de renseignement.

Dans le discours du Roi d’aujourd’hui, qui présente le programme du gouvernement pour la prochaine session parlementaire, des plans ont été annoncés pour accroître les pouvoirs de surveillance.

“À l’heure où les menaces à la sécurité nationale évoluent rapidement en raison des nouvelles technologies, mes ministres donneront aux services de sécurité et de renseignement les pouvoirs dont ils ont besoin et renforceront le contrôle judiciaire indépendant”, a déclaré le Roi.

Les plans incluent des modifications du régime des ensembles de données personnelles en masse pour permettre aux agences de mieux utiliser les données moins sensibles qui sont déjà largement accessibles au public. Le gouvernement affirme que le Royaume-Uni a moins de capacité que ses alliés les plus proches à conserver et à examiner des ensembles de données personnelles en masse.

Dans le même temps, le régime de surveillance sera étendu, en donnant une base statutaire à certaines fonctions du commissaire aux pouvoirs d’enquête.

Le régime de notification serait également modifié, ce qui signifie que les entreprises technologiques mondiales pourraient être obligées d’obtenir l’autorisation du gouvernement britannique si elles souhaitent apporter des modifications aux fonctionnalités de sécurité de leurs produits et services. Selon le gouvernement, cela est nécessaire pour aider le Royaume-Uni à anticiper le risque pour la sécurité publique causé par le déploiement de technologies empêchant l’accès aux données par ces entreprises.

Il a également déclaré qu’il souhaiterait « mettre à jour » les conditions dans lesquelles les enregistrements de connexions Internet peuvent être utilisés et accélérer les processus par lesquels les mandats sont autorisés.

Dans un communiqué, les chefs du MI5, du SIS et du GCHQ ont commenté : « L’ampleur et la rapidité des progrès technologiques depuis l’adoption de l’IPA en 2016 signifient que certains aspects de la législation doivent être mis à jour de toute urgence pour permettre aux agences de renseignement de continuer à avoir un impact maximal sur des menaces de plus en plus complexes et diverses.

Cependant, cette annonce n’est pas très bien accueillie par les organisations de défense des libertés civiles.

“Le discours du roi a révélé son intention d’ajouter encore plus de pouvoirs d’espionnage à la Charte des espions. Le gouvernement affirme qu’il leur donnera le pouvoir d’opposer son veto aux fonctionnalités de confidentialité et de sécurité des entreprises technologiques privées. De tels pouvoirs seraient plus extrêmes que même les pouvoirs les plus despotiques du monde. régimes”, a déclaré Silkie Carlo, directrice de Big Brother Watch.

“Ce serait encore un autre projet de loi qui exercerait un contrôle extraordinaire pour traiter les entreprises privées comme des extensions de l’État afin de procéder à une surveillance massive de millions de citoyens respectueux de la loi. Ce serait un coup dur pour la sécurité de la population.”

Il y a peu de détails sur ce que ces changements pourraient signifier dans la pratique. Cependant, a déclaré l’Open Rights Group, cela signifiera probablement de nouvelles attaques contre le chiffrement de bout en bout, un problème majeur du gouvernement.

“Le cryptage de bout en bout assure la sécurité de nos données et de nos communications. Les réformes proposées de la loi sur les pouvoirs d’enquête constituent la dernière attaque du gouvernement contre cette technologie”, a déclaré Abigail Burke, responsable du programme d’alimentation de la plateforme ORG.

« Si elles sont adoptées, ces réformes menaceront la capacité des entreprises à assurer la sécurité de nos données et augmenteront le risque d’attaques criminelles. Nous exhortons le gouvernement à collaborer avec la société civile et les entreprises technologiques et à reconsidérer ces propositions potentiellement dangereuses.

