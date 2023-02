Le Royaume-Uni prêt à snober le programme scientifique de 88 milliards de livres sterling de l’UE sur la ligne du Brexit

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Le nouveau ministre des Sciences de Rishi Sunak a signalé que le Royaume-Uni est “prêt à faire cavalier seul” si l’UE n’accepte pas les conditions d’adhésion de la Grande-Bretagne après le Brexit.

Michelle Donelanm, la nouvelle secrétaire du Département de la science, de l’innovation et de la technologie, a déclaré qu’elle était prête à snober le programme de recherche phare de l’UE de 88,6 milliards de livres sterling et à créer une alliance avec les États-Unis, le Japon et la Suisse.

Écrire dans Le télégrapheMme Donelan a reconnu que le secteur scientifique était impatient de connaître l’association du Royaume-Uni avec le programme de l’UE, Horizon, mais si le partenariat ne pouvait pas se concrétiser, elle a déclaré “nous sommes plus que prêts à faire cavalier seul”.

Le ministre adjoint des sciences du gouvernement, George Freeman, avait précédemment accusé la Commission européenne de refuser d’engager des pourparlers sur l’adhésion, affirmant que Bruxelles bloquait les demandes de la Grande-Bretagne en raison de la querelle sur le protocole d’Irlande du Nord.

Huit mois plus tard et avec des progrès toujours au point mort, Mme Donelan a déclaré qu’elle “ne resterait pas les bras croisés pendant que nos chercheurs sont mis à l’écart”.

“Si nous ne pouvons pas nous associer, nous sommes plus que prêts à faire cavalier seul avec notre propre alternative mondiale, en travaillant avec des puissances scientifiques telles que les États-Unis, la Suisse et le Japon pour offrir des collaborations scientifiques internationales”, a-t-elle écrit.

“Le temps d’attente touche rapidement à sa fin et je n’hésiterai pas à me lancer seule”, a-t-elle ajouté.

Cela vient au milieu des spéculations croissantes selon lesquelles un accord est sur les cartes pour réduire la bureaucratie sur le commerce entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Vendredi, le gouvernement et l’UE ont réitéré leur engagement à trouver des “solutions communes” aux divergences autour du protocole d’Irlande du Nord qui a été convenu en 2019 comme un moyen de débloquer l’impasse sur l’obtention d’un accord de retrait du Brexit.

Le négociateur de l’UE, Maros Sefcovic, a déclaré que les pourparlers avaient été “bien investis en temps”, ce qui a suscité l’optimisme quant au fait qu’un accord est désormais sur le point d’être conclu.

L’annonce «prête à faire cavalier seul» de Mme Donelan est la première politique à émerger du nouveau département scientifique créé par le Premier ministre plus tôt cette semaine lors d’un remaniement ministériel.

De nombreux scientifiques britanniques ont accueilli favorablement le nouveau département après en avoir réclamé un pendant plusieurs années, affirmant que l’annonce plaçait la science au cœur du gouvernement.

Cependant, le président de la Royal Society, Sir Adrian Smith, a répondu à la nouvelle en disant que le “premier travail” de Mme Donelan en tant que secrétaire scientifique “doit être de s’associer à Horizon Europe et à d’autres programmes scientifiques de l’UE”.

“Ces programmes soutiennent une collaboration internationale exceptionnelle et sans en faire partie, nous sapons l’ambition déclarée du Premier ministre pour le Royaume-Uni d’être à la pointe de la science et de la technologie dans le monde”, a-t-il déclaré.

Cela survient alors que la secrétaire à l’éducation, Gillian Keegan, pourrait contester le plan du ministère de l’Intérieur visant à réduire la migration, arguant que le coup de pouce financier des étudiants internationaux vers les universités britanniques était « extrêmement précieux ».

Mme Keegan a déclaré qu’elle souhaitait augmenter les revenus d’exportation de l’éducation d’environ 26 milliards de livres sterling à 35 milliards de livres sterling d’ici 2030. S’adressant au Financial Timesdit-elle, le secteur universitaire en est un dont « nous devrions être très fiers ».

Elle a déclaré: «C’est un leader mondial, une excellente publicité pour notre pays. Nous avons une stratégie qui est très axée sur la croissance des revenus.

Cela survient alors que la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, cherche des moyens de contrôler la migration – cependant, jeudi, elle refusait toujours de fixer un calendrier pour le moment où les plans du gouvernement visant à empêcher les petits bateaux de traverser la Manche réussiraient.