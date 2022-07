Le Royaume-Uni présente un plan d’aviation net zéro le jour le plus chaud de tous les temps

FARNBOROUGH – Le gouvernement britannique a publié mardi sa stratégie dite “Jet Zero”, décrivant comment le pays envisage de décarboner ce qui est considéré comme l’une des sources d’émissions de gaz à effet de serre à la croissance la plus rapide moteur de la crise climatique.

S’exprimant lors d’un événement de lancement au salon aéronautique international de Farnborough en Grande-Bretagne, le ministre britannique des Transports, Grant Shapps, a présenté l’approche du gouvernement pour atteindre des émissions nettes nulles dans l’aviation d’ici le milieu du siècle.

Ses commentaires sont venus alors que la Grande-Bretagne signalait sa journée la plus chaude jamais enregistrée le deuxième jour d’une vague de chaleur extrême. Les températures ont atteint un maximum de 40,2 degrés Celsius (104,4 degrés Fahrenheit) dans le sud de l’Angleterre, selon les données provisoires du Met Office.

Les vagues de chaleur sont devenues plus fréquentes, plus intenses et plus durables en raison de la crise climatique. En effet, le Le Met Office du Royaume-Uni a déclaré que les températures extrêmes dans le pays étaient 10 fois plus probables en raison du changement climatique.

La stratégie britannique Jet Zero, qui vise à décarboniser le secteur de l’aviation tout en permettant aux gens de continuer à voler, cherche à mettre en œuvre une voie qui devrait signifier que les émissions n’atteindront plus jamais les niveaux d’avant la pandémie de 2019.

Parmi certaines de ses politiques clés, le Royaume-Uni vise à rendre l’aviation nationale et les aéroports nets zéro d’ici 2040, respectivement, et exige qu’au moins 10 % des carburants d’aviation durables soient mélangés aux carburants d’aviation traditionnels d’ici 2030.

Le plan du gouvernement doit être révisé tous les cinq ans.

“L’objectif clair est de fournir un net zéro, ou comme je préfère dire un jet zéro, dans l’aviation d’ici 2050, mais il reconnaît qu’il existe plusieurs solutions différentes nécessaires pour que nous y parvenions”, a déclaré Shapps.

“L’innovation est claire depuis longtemps et souvent mise en évidence ici même à Farnborough. Maintenant, l’industrie doit à nouveau adopter ce changement [and] s’attaquer au problème déterminant de notre époque, le changement climatique – si vivement ressenti dans la chaleur ici aujourd’hui », a déclaré Shapps.

“Alors, continuons maintenant à fournir les technologies et les carburants qui nous permettront de voler sans culpabilité dans un monde décarboné”, a-t-il ajouté.