La vaccination contre le COVID-19 semble être un peu décevante pour les Britanniques, qui prétendent qu’elle leur fait perdre des dents, développe des flatulences et les laisse hurler, bâiller ou pleurer après le jab. Le régulateur britannique des médicaments, responsable de la sécurité du vaccin Covid-19, a signalé des effets secondaires bizarres après que les Britanniques aient pris le vaccin contre le coronavirus d’AstraZeneca. Les responsables ont exhorté le public à signaler tout problème de santé auquel ils ont été confrontés après les coups, ce qui a abouti à un document de 65 pages sur les effets secondaires présumés. La dentition, la formation de caillots sanguins rares et les pleurs ont été signalés comme faisant partie des nombreux effets secondaires étranges. La semaine dernière, 11 pays européens ont interrompu la Campagne de vaccination Oxford-AstraZeneca e après qu’un certain nombre de personnes ont développé un caillot sanguin après avoir reçu la dose. Cependant, le 18 mars, l’Agence européenne des médicaments a déclaré que le vaccin était «sûr et efficace», mettant le problème au point et ces pays ont repris leur déploiement.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy