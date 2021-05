Le Royaume-Uni prépare des vaccinations contre les surtensions pour lutter contre la variante de Covid en Inde

LONDRES – Le Royaume-Uni se prépare à fournir des vaccinations et des tests contre les surtensions dans les régions où la nouvelle variante de Covid-19 détectée pour la première fois en Inde se propage.

Ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a déclaré à BBC TV vendredi que le gouvernement «fléchirait» son programme d’inoculation pour diriger plus de doses vers les zones les plus touchées, tandis que des secondes doses pourraient être avancées.

Dans un communiqué jeudi soir, le ministère britannique de la Santé et des Affaires sociales a annoncé qu’une nouvelle équipe de « réponse rapide surge » de 100 infirmières, conseillers en santé publique et agents de santé environnementale serait déployée à Bolton, une ville à la périphérie de Manchester, où la variante B1.617.2 se propage rapidement.

«Bien qu’il n’y ait pas encore de preuves solides pour montrer que cette variante a un plus grand impact sur la gravité de la maladie ou échappe au vaccin, la vitesse de croissance est préoccupante et le gouvernement envisage des mesures supplémentaires si cela est jugé nécessaire, y compris la meilleure façon d’utiliser le vaccin. -out pour protéger au mieux les plus vulnérables dans le contexte de l’épidémiologie actuelle », a déclaré le Département dans le communiqué.