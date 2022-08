Le Royaume-Uni pourrait qualifier la Chine de “menace” sous le nouveau Premier ministre – The Times

Il n’y aura plus de partenariat économique entre Londres et Pékin si Liz Truss gagne, ont déclaré des sources au pape

Liz Truss pourrait qualifier la Chine de “menace” pour le Royaume-Uni pour la toute première fois si elle remporte la course pour devenir Premier ministre, ont déclaré ses alliés au Times.

Cette décision accorderait à Pékin le même statut que Moscou, qui est décrit dans l’examen intégré britannique comme une “menace aiguë” pour Londres, a indiqué lundi le journal dans un rapport.

L’examen, qui définit les priorités du Royaume-Uni en matière de diplomatie et de défense pour la prochaine décennie, a été publié l’année dernière.

Il a classé la Chine comme un «concurrent systémique», arguant que la Grande-Bretagne devrait rester ouverte au commerce et aux investissements de la puissance asiatique, mais se méfier des risques pour la sécurité nationale.

Truss, le favori dans la course pour remplacer Boris Johnson au poste de Premier ministre, a promis de rouvrir l’examen et de modifier certaines de ses dispositions si elle devenait chef du gouvernement.

“Il n’y aura plus de partenariats économiques” entre le Royaume-Uni et la Chine sous Truss, a déclaré l’un de ses alliés au Times.

Un autre membre anonyme de l’équipe de Truss a déclaré : “Liz a durci la position du Royaume-Uni sur Pékin depuis qu’elle est devenue ministre des Affaires étrangères [in September 2021] et continuerait à adopter une position belliciste en tant que Premier ministre.



“Elle a été active pour dénoncer la coercition économique de la Chine, travaillant avec le G7 et d’autres alliés pour mobiliser des investissements dans les pays à revenu faible et intermédiaire pour contrer l’initiative chinoise “la Ceinture et la Route”. il ajouta.

Truss avait précédemment qualifié les géants chinois de la technologie de risque pour la sécurité et avait demandé que davantage d’armes soient envoyées sur l’île autonome de Taiwan, que Pékin considère comme faisant partie de son territoire.

Elle affrontera l’ancien ministre des Finances Rishi Sunak lors du dernier tour de la course pour devenir le chef conservateur et – automatiquement – le nouveau Premier ministre.

Les quelque 200 000 membres du Parti conservateur décideront du vainqueur, qui sera annoncé le 5 septembre.