Le Chicago Teachers Union a approuvé mercredi un accord avec le troisième plus grand district scolaire du pays pour le retour dans les salles de classe au milieu de la pandémie.

Plus des deux tiers des 20 000 éducateurs qui ont voté ont voté en faveur du retour au travail. Le syndicat représente plus de 25 000 enseignants, personnels paraprofessionnels et scolaires, et cliniciens scolaires.

«Nous n’avons pas obtenu ce que nous voulions ou ce que nous méritions», a déclaré le président du syndicat Jesse Sharkey. « Le fait que le CPS n’ait pas pu retarder la réouverture de quelques semaines pour accélérer les vaccinations et les préparatifs dans les écoles est une honte. »

Les programmes de pré-maternelle et d’éducation spéciale pourraient revenir dès jeudi dans le cadre du plan. Les élèves de la maternelle à la cinquième année retournaient à l’école le 1er mars et les collégiens une semaine plus tard. Aucune date de retour n’a été fixée pour les lycéens.

Le syndicat et le district se disputent depuis des mois un projet de réouverture progressive du district d’environ 340 000 étudiants. Les principaux problèmes comprenaient des vaccinations généralisées pour les enseignants, des mesures pour évaluer les infections scolaires et des aménagements pour les enseignants qui ont une personne dans leur ménage qui est plus sensible au coronavirus.

► Les Américains perçoivent moins de risques liés à la pandémie qu’à tout moment depuis octobre dernier. Les deux tiers disent que le retour à une vie pré-COVID est un risque modéré ou élevé, selon un nouveau sondage Axios-Ipsos. Un tiers étaient plus sceptiques, les jeunes et les républicains étant les plus susceptibles d’être peu concernés par la pandémie.

►Une religieuse française la plus âgée d’Europe a survécu au COVID-19, quelques jours à peine avant son 117e anniversaire. Lucile Randon, ou sœur André, a été testée positive pour le coronavirus le 16 janvier à Toulon mais n’a pas développé de symptômes, affirmant aux médias locaux qu’elle « ne réalisait même pas que je l’avais ». Elle a été isolée des autres résidents dans sa maison de retraite à Toulon, dans le sud de la France, mais est maintenant considérée comme complètement rétablie.

►La Food and Drug Administration américaine a délivré mardi une autorisation d’utilisation d’urgence pour un traitement COVID-19 d’Eli Lilly qui combine deux médicaments à base d’anticorps monoclonaux, offrant aux médecins une autre option pour aider les patients à haut risque.

► La gouverneure de l’Oregon, Kate Brown, a déclaré que 14 comtés, y compris la région des trois comtés de Portland, passeront à une catégorie de risque plus faible à mesure que les cas de COVID-19 diminuent dans l’État – permettant aux restaurants d’ouvrir pour les repas à l’intérieur et les gymnases pour augmenter la capacité.

►Après des semaines de distribution de vaccins largement limitées aux hôpitaux, aux systèmes de santé et aux services de santé locaux, les vaccins COVID-19 seront déployés vendredi dans les principales pharmacies, y compris les deux plus grandes chaînes du pays, CVS et Walgreens.

►Le Premier ministre grec a déclaré qu’un nouveau verrouillage dans la grande région d’Athènes fermera toutes les écoles et la plupart des magasins de jeudi à fin février.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 27,1 millions de cas confirmés de coronavirus et 468000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 106,8 millions de cas et 2,33 millions de décès. Plus de 62 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 43,2 millions ont été administrées, selon le CDC.

Le secrétaire britannique aux transports émet un avertissement de voyage inquiétant

Les Britanniques ne seront peut-être pas autorisés à partir en vacances à l’étranger tant que «tout le monde» dans le pays n’aura pas été vacciné, a déclaré mercredi le secrétaire aux Transports Grant Shapps. Shapps a déclaré qu’environ 13 millions des 67 millions de personnes au Royaume-Uni avaient été vaccinées jusqu’à présent. Shapps a également déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 que «les gens ne devraient pas réserver de vacances en ce moment – ni au niveau national ni à l’étranger».

« Les compagnies aériennes se noient, mais plutôt que de nous jeter un radeau de sauvetage, @grantshapps vient de nous jeter un seau d’eau froide », a tweeté la British Airline Pilots ‘Association. « Le secteur de l’aviation britannique ne peut pas survivre à un autre été sans presque aucun vol. »

La Californie va dépasser New York en morts – mais la situation s’améliore

La Californie dépassera bientôt New York en tant qu’État avec le plus de décès liés aux coronavirus. Selon l’Université Johns Hopkins, l’État le plus peuplé du pays était de 44494 morts dans le COVID-19 mardi soir, se rapprochant des 44969 décès de New York.

La nouvelle survient alors que les responsables de la santé californiens lèvent les ordonnances régionales de maintien à domicile dans tout l’État, alors même que la plupart des comtés présentent un risque généralisé d’infection et de transmission. Cela survient également alors que le Golden State se débat avec son plan de vaccination et se bat avec une nouvelle variante qui semble provenir de la région de la baie de San Francisco.

Mais l’espoir est à l’horizon: le nombre d’hospitalisations au COVID-19 et de patients en unité de soins intensifs a régulièrement diminué depuis début janvier. D’autres sites de vaccination de masse s’ouvrent, y compris le Levi’s Stadium près de San Francisco mardi, et la Californie a confié au géant de l’assurance Blue Shield la responsabilité d’un déploiement plus rationalisé des vaccins.

L’OMS dit que le virus a probablement sauté aux humains des animaux

Les enquêteurs de l’Organisation mondiale de la santé ont déclaré mardi qu’ils ne poursuivraient plus leurs recherches pour savoir si le coronavirus avait fui d’un laboratoire à Wuhan, en Chine. Peter Ben Embarek, un expert en sécurité alimentaire et en maladies animales, a déclaré que l’OMS maintenait sa détermination antérieure selon laquelle le COVID-19 était très probablement entré dans la population humaine par le biais d’un animal intermédiaire. Embarek a annoncé la décision lors d’une conférence de presse de conclure une visite d’une équipe internationale d’experts de l’OMS dans la ville où le COVID-19 a été identifié pour la première fois en décembre 2019. Embarek a déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour étayer l’hypothèse selon laquelle le virus s’est échappé. un laboratoire chinois de biosécurité à Wuhan – l’Institut de virologie de Wuhan –

L’équipe de l’OMS a passé plusieurs semaines en mission d’enquête à Wuhan. Des experts de 10 pays ont visité des hôpitaux, des instituts de recherche et un marché de la faune lié à l’épidémie. Cependant, le travail de terrain de l’OMS et d’autres activités à Wuhan ont été étroitement surveillés par des responsables chinois et des agents de sécurité, et Pékin a résisté à plusieurs reprises à l’appel à une enquête totalement indépendante sur les origines du virus.

– Kim Hjelmgaard

Les cas de variantes aux États-Unis augmentent de 73%, la Floride en tête

Le nombre de cas de variantes de coronavirus connus aux États-Unis a augmenté de 73% au cours de la seule semaine dernière, selon les chiffres des Centers for Disease Control and Prevention. Le pays signale désormais 944 cas de variantes qui se propagent plus facilement, contournent les traitements et les immunités, ou les deux. L’augmentation n’a été nulle part plus notable qu’en Floride, qui compte désormais 343 cas d’une variante à propagation rapide – contre 201 cas signalés lors du Super Bowl de dimanche, qui a eu lieu à Tampa. La Floride compte maintenant plus de deux fois plus de cas de variantes connues que tout autre État, la Californie étant loin derrière.

La grande majorité des cas de variante connus du pays, et tous ceux de la Floride, sont de la variante B.1.1.7, qui a été détectée pour la première fois au Royaume-Uni et y sévit. Le CDC a déclaré qu’il pourrait devenir la souche dominante aux États-Unis d’ici mars. Le mois dernier, des chercheurs britanniques ont déclaré qu’il y avait des preuves que la variante pourrait être plus mortelle que d’autres, et qu’elle est également considérée comme au moins 50% plus transmissible que la souche d’origine.

– Mike Stucka

L’administration de Biden promet des doses de 1 M pour les centres de santé communautaires

L’administration Biden commencera à envoyer des vaccins contre le coronavirus directement aux centres de santé communautaires, car elle stimulera la distribution et atteindra les communautés mal desservies, a annoncé la Maison Blanche. Au moins un centre dans chaque État et territoire recevra des vaccins au fur et à mesure que le programme s’intensifiera pour inclure 250 des plus de 1 300 installations de ce type dans le pays. Les centres participants recevront 1 million de doses combinées, à compter de la semaine prochaine. Dans les phases ultérieures, les vaccins seront mis à la disposition de tous les centres de santé communautaires. La majorité des patients desservis par les centres vivent au niveau ou en dessous du seuil de pauvreté fédéral. La plupart sont également des minorités, selon l’administration.

«Cet effort… vise vraiment à établir des liens avec ces populations difficiles à atteindre à travers le pays», a déclaré Marcella Nunez-Smith, qui dirige le groupe de travail sur l’équité en santé COVID-19.

– Maureen Groppe

Contribuer: The Associated Press