Le Royaume-Uni pourrait exiger que le monde de la technologie l’informe des fonctionnalités de sécurité à venir – The Register

Le gouvernement britannique a mis en place des projets visant à introduire une législation obligeant les entreprises technologiques à l’informer lorsqu’elles envisagent d’introduire de nouvelles technologies de sécurité et pourrait potentiellement les forcer à les désactiver si nécessaire.

Les mesures ont été annoncées il y a quelques minutes à peine dans le discours du roi – lorsque le monarque du pays lit un discours rédigé par le parti politique au pouvoir, marquant le début de l’année parlementaire. Cela pourrait signifier que le ministère de l’Intérieur aurait un accès anticipé aux détails techniques des mesures de sécurité utilisées par les grandes plates-formes technologiques populaires afin de pouvoir accéder aux données des utilisateurs et surveiller les activités néfastes.

Dans les notes d’orientation du programme législatif [PDF], le gouvernement a déclaré que le projet de loi sur les pouvoirs d’enquête (amendement) réformerait le « régime de notification », afin de pouvoir anticiper le risque pour la sécurité publique posé par le « déploiement de technologies par les sociétés multinationales qui empêchent l’accès légal aux données ». Le gouvernement a affirmé que le fait d’être informé à l’avance des technologies de sécurité « réduirait le risque de délits les plus graves tels que l’exploitation et les abus sexuels sur les enfants ou le terrorisme ».

Le projet de loi devrait également mettre à jour les conditions d’utilisation des enregistrements de connexions Internet détenus par les fournisseurs de services. Le gouvernement a déclaré que de nouvelles mesures « garantiraient qu’elles puissent être utilisées efficacement pour détecter les types d’activités criminelles les plus graves et les menaces à la sécurité nationale, soutenues par un solide régime de surveillance indépendant ».

En outre, le gouvernement a déclaré qu’il souhaitait accroître la résilience des processus d’autorisation des mandats pour « garantir que les agences de sécurité et de renseignement, ainsi que l’Agence nationale contre la criminalité, puissent toujours obtenir un accès légal aux informations en temps opportun ».

L’Open Rights Group, une organisation de campagne pour les droits numériques, a déclaré que les lois proposées – qui doivent encore être débattues et votées au Parlement – ​​pourraient signifier que les entreprises technologiques mondiales seraient obligées d’obtenir l’autorisation du gouvernement britannique si elles souhaitaient apporter des modifications à fonctionnalités de sécurité dans leurs produits et services, devenant ainsi une nouvelle attaque contre le cryptage de bout en bout, qui assure la sécurité des communications et des transactions.

Abigail Burke, responsable du programme Power Platform, a déclaré : « Le cryptage de bout en bout assure la sécurité de nos données et de nos communications. Les réformes proposées à la loi sur les pouvoirs d’enquête constituent la dernière attaque du gouvernement contre cette technologie.

“Si elles sont adoptées, ces réformes constituent une menace pour la capacité des entreprises à assurer la sécurité de nos données et augmentent le risque d’attaques criminelles. Nous exhortons le gouvernement à s’engager avec la société civile et les entreprises technologiques et à reconsidérer ces propositions potentiellement dangereuses”, a-t-elle déclaré. .

Les modifications apportées à la loi controversée sur les pouvoirs d’enquête font suite à l’adoption du projet de loi sur la sécurité en ligne. Les nouvelles règles donnent au gouvernement le pouvoir d’introduire des lois sur la protection des enfants en ligne, qui incluent l’article 122, la fameuse « clause d’espionnage », bien qu’avec quelques réserves, malgré les protestations des entreprises technologiques et des défenseurs de la vie privée. ®