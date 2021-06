Le Royaume-Uni pourrait être au milieu de la TROISIÈME VAGUE car le taux R est supérieur à 1 en Écosse, selon Sturgeon

NICOLA Sturgeon a averti aujourd’hui que la variante dominante du delta indien pourrait plonger la Grande-Bretagne dans une troisième vague de Covid.

Lors d’un point de presse sombre, le Premier ministre a tiré la sonnette d’alarme selon laquelle l’Écosse se trouve à un « moment critique » après que les cas aient TRIPLÉ en seulement un mois.

Nicola Sturgeon lors d’un briefing sur Covid cet après-midi

Les vaccinations « affaiblissent le lien » entre infections et hospitalisations – mais n’ont pas complètement rompu la chaîne.

Elle a annoncé que le taux R était désormais supérieur à 1 et que les admissions à l’hôpital augmentaient.

Plus tôt cette semaine, Mme Sturgeon a freiné sa feuille de route pour des millions de personnes à travers l’Écosse.

L’assouplissement prévu des restrictions ce week-end n’inclura plus de grandes parties de la ceinture centrale où le virus sévit davantage.

Cet après-midi, Mme Sturgeon a déclaré: « Nous sommes à un moment très critique en ce moment dans ce que nous espérons toujours beaucoup, et croyons, est une transition vers une manière moins restrictive de traiter avec Covid, mais la position dans laquelle nous nous trouvons actuellement sur cette transition est fragile.

« En revanche, comme nous pouvons le voir, les cas augmentent à nouveau, ils ont plus que triplé au cours du mois dernier et aujourd’hui, les plus de 900 cas signalés sont le plus grand nombre de nouveaux cas depuis le 17 février.

« Le nombre R est maintenant estimé à plus de un, en effet de nombreux experts pensent que non seulement l’Écosse mais le Royaume-Uni sont maintenant au début d’une troisième vague de Covid. »

Plus tôt cette semaine, Nervtag boffin, le professeur Ravi Gupta, a averti le Royaume-Uni qu’il en était aux premiers stades d’une troisième vague.

Boris Johnson fait face à des appels pour retarder sa feuille de route Crédit : PA

La variante Delta nouvellement renommée est désormais la souche dominante en Grande-Bretagne et on craint qu’elle ne soit plus transmissible que même la variante Kent.

Cela a alimenté les appels à Boris Johnson pour retarder son déverrouillage le 21 juin – mais jusqu’à présent, il reste ferme.

Mme Sturgeon a déclaré que les nouveaux cas sont à leur plus haut chiffre quotidien depuis le 17 février et sont entraînés par la variante delta du virus.

Jusqu’à présent, 2 170 570 personnes en Écosse ont reçu les deux doses d’un vaccin contre le Covid-19, 3 326 005 ayant reçu leur première dose.

Mais elle a supplié les Écossais de rester prudents alors que le verrouillage a été levé dans certaines régions samedi.

Glasgow, qui était soumise aux restrictions les plus strictes de toute l’Écosse, passera au niveau 2 à partir de samedi, permettant aux gens de rencontrer d’autres personnes à la maison et dans les lieux d’accueil pour servir de l’alcool à l’intérieur.

À cette date, de nombreuses communautés insulaires passeront au niveau 0 – le niveau le plus bas du système écossais à cinq niveaux – tandis que 15 zones communales passeront au niveau 1, permettant aux gens de se rassembler à l’intérieur et à l’extérieur en groupes plus participations aux mariages et aux funérailles.

Highland, Argyll and Bute, Aberdeen City et Aberdeenshire, Moray, Angus, Perth et Kinross, Falkirk, Fife, Inverclyde, East et West Lothian, West Dunbartonshire, Dumfries et Galloway et les Borders passent tous au niveau 1.

Au total, 13 zones d’autorité locale : Édimbourg, Midlothian, Dundee, East Dunbartonshire, Renfrewshire, East Renfrewshire, East Ayrshire, North Ayrshire, South Ayrshire, North and South Lanarkshire, Clackmannanshire et Stirling, restent pour le moment au niveau 2.