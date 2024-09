Le Royaume-Uni pourrait envoyer des criminels vers l’UE – Telegraph — RT World News

Le gouvernement britannique envisagerait de louer des locaux dans les prisons estoniennes en raison de la surpopulation carcérale dans son pays.

Le ministère britannique de la Justice étudie la possibilité d’envoyer certains criminels du pays purger leur peine dans les prisons estoniennes afin de lutter contre la surpopulation carcérale dans le pays, a rapporté vendredi le Telegraph.

L’État balte a annoncé à la fin du mois dernier qu’il pourrait louer son espace pénitentiaire et accueillir des criminels d’autres pays afin de générer des revenus pour le budget de l’État.

Selon le rapport, qui cite des sources du gouvernement britannique, la solution controversée était « sur la table » en raison de la gravité de la situation. Le ministère de la Justice a déclaré qu’il enquêtait « toutes les options viables » pour augmenter la capacité car les prisons au Royaume-Uni étaient « sur le point de s’effondrer »

Les prisons pour hommes en Angleterre et au Pays de Galles ont presque manqué de cellules le mois dernier, avec seulement 83 places libres, rapporte The Telegraph. Globalement, la population carcérale britannique devrait passer d’environ 89 000 à entre 93 100 et 106 300 d’ici mars 2027.

Pendant ce temps, le faible taux de criminalité en Estonie signifie que ses prisons sont à moitié vides et le gouvernement de Tallinn espère que son plan de location de prisons pourrait rapporter 30 millions d’euros (33 millions de dollars) par an, ce qui est bien nécessaire.

La ministre britannique de la Justice, Shabana Mahmood, et son homologue estonienne, Liisa Pakosta, devaient discuter de la location des prisons en marge d’un événement du Conseil de l’Europe à Vilnius, en Lituanie, jeudi.

Cependant, les responsables britanniques craignent que cette idée ne se révèle être une erreur. « très cher. » Ils ont déjà exclu la location d’espaces dans les prisons de pays comme les Pays-Bas, où l’État dépense près de 100 000 £ par détenu.

En Europe de l’Est et dans les pays baltes comme l’Estonie, les dépenses pour loger un prisonnier se situent entre 10 000 et 20 000 livres sterling, selon le rapport. En Angleterre et au Pays de Galles, les dépenses pour loger un prisonnier s’élèvent à près de 50 000 livres sterling, tandis que la construction d’une prison coûte 600 000 livres sterling par prisonnier.















Toutefois, les responsables estiment que toute négociation sur la location des prisons pourrait entraîner un doublement des coûts, car d’autres pays exigeraient probablement une prime, a écrit le Telegraph, ajoutant qu’il y aurait des coûts pour les vols et l’envoi de certains membres du personnel pénitentiaire britannique à l’étranger.

Une autre question est de savoir si les contribuables devraient payer pour que les membres de la famille rendent visite aux détenus en Estonie, indique le rapport.

Entre-temps, certains anciens juges de haut rang en Angleterre et au Pays de Galles ont déclaré que « solutions radicales » Des mesures telles que la libération conditionnelle anticipée des meurtriers et des violeurs devraient être envisagées pour atténuer la crise de surpopulation, a rapporté vendredi le Guardian.

Leurs autres propositions incluraient la libération de tous les prisonniers purgeant des peines minimales et le retrait de la prison des personnes âgées, mourantes ou atteintes de démence.