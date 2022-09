Le Royaume-Uni “pourrait devoir concurrencer l’Europe pour éviter le rationnement” après l’escalade de la guerre énergétique par la Russie

Les prix du gaz pourraient doubler, laissant le Royaume-Uni en concurrence avec l’Europe dans le but d’éviter le rationnement après que la Russie a intensifié sa guerre énergétique, a averti un expert.

Leon Izbicki, un analyste européen du gaz naturel, a déclaré que les prix pourraient à nouveau bondir maintenant que Moscou a intensifié sa bataille par procuration contre l’Occident.

Le fournisseur russe de gaz naturel contrôlé par l’État, Gazprom, a annoncé que le gazoduc Nord Stream 1, qui fournit du gaz à l’Europe, restera fermé indéfiniment, alimentant les craintes de pannes d’électricité et de troubles économiques à travers le continent.

M. Izbicki a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 : « Dans l’ensemble, nous envisageons une situation dans laquelle les prix vont être … beaucoup, beaucoup plus élevés (au Royaume-Uni). Et nous pouvons être dans une situation où le Royaume-Uni doit concurrencer plus ouvertement l’Europe pour les cargaisons d’énergie au cours de l’hiver, afin d’essayer d’éviter le rationnement.

L’Europe envisageait de voir les prix du gaz “doubler même par rapport aux niveaux actuels”, a-t-il ajouté.

L’ancien directeur général d’Energy UK a également accusé Vladimir Poutine de jouer “extrêmement bien à la guerre psychologique”, nous laissant “paniquer en tant que pays”.

Mais Angela Knight a déclaré à Times Radio que le Royaume-Uni avait la possibilité de ne pas réinitialiser. “Il (Poutine) joue extrêmement bien la guerre économique, il joue extrêmement bien la guerre psychologique”, a-t-elle déclaré. “Nous avons paniqué en tant que pays – l’Europe a paniqué également – et ce n’est pas surprenant et je ne critique à son égard.

Mais, a-t-elle dit, la politique énergétique du Royaume-Uni a été mauvaise pendant « longtemps, très longtemps ». Cela a signifié, au cours des 20 à 25 dernières années, une dépendance vis-à-vis de pays extérieurs dont certains n’étaient « pas si amicaux ».

Il y avait eu “trop ​​d’œil fermé sur les conséquences (de cela) parce que l’approvisionnement était bon marché et abondant et raisonnablement local”.

Elle a ajouté: “En même temps, il existe une énorme capacité à réinitialiser un grand nombre de nos stratégies et de nos politiques et à le faire rapidement afin que nous récupérions un peu plus de cette suffisance, et cela sera utile non seulement à court terme mais en fait à moyen et à long terme aussi.”

La liaison gazière sous-marine de 1 200 km (745 milles), qui s’étend sous la mer Baltique près de Saint-Pétersbourg jusqu’au nord-est de l’Allemagne, devait rouvrir après des travaux de maintenance. Mais Gazprom a déclaré que le pipeline resterait fermé indéfiniment après que les ingénieurs ont découvert une fuite de pétrole.

Gazprom a également affirmé avoir reçu des avertissements de l’organisme de surveillance de la sécurité industrielle russe selon lesquels les fuites “ne permettent pas un fonctionnement sûr et sans problème du moteur à turbine à gaz”.

Ces dernières semaines, Nord Stream 1 n’a fonctionné qu’à 20 % de sa capacité. Le porte-parole en chef de la Commission européenne, Eric Mamer, a déclaré que la décision de fermer le gazoduc avait été prise sous “des prétextes fallacieux” et était une nouvelle “preuve du cynisme de la Russie”.