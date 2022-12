Le Royaume-Uni pourrait déployer l’armée pour faire face aux grèves du secteur public avant Noël

Le gouvernement britannique pourrait utiliser l’armée pour aider à atténuer les perturbations causées par les grèves du secteur public, selon le président du Parti conservateur Nadhim Zahawi.

Si les syndicats recherchent des augmentations de salaire conformes ou supérieures à l’inflation, “vous intégrerez l’inflation plus longtemps et blesserez les plus vulnérables”, a déclaré Zahawi lors de l’émission “Sophy Ridge on Sunday” sur Sky News. La guerre en Ukraine a entraîné des taux d’inflation très élevés, a-t-il déclaré.

“Notre message aux syndicats est de dire que ce n’est pas le moment de faire grève”, a-t-il déclaré. “C’est le moment d’essayer de négocier.”

Le pays fait face à des grèves tous les jours ce mois-ci à l’approche de Noël, les travailleurs du réseau ferroviaire, des bus, des services postaux, du secteur de la santé et des écoles organisant des débrayages dans leur quête de salaires plus élevés alors que le pays fait face à une crise du coût de la vie.

En l’absence d’accord avec les syndicats, la nation a besoin de plans d’urgence, a déclaré Zahawi.

Lorsqu’on lui a demandé si l’armée pouvait être utilisée pour remplir des rôles, il a répondu: “Nous envisageons l’armée. Nous envisageons une force d’intervention spécialisée, que nous avons en fait mise en place il y a plusieurs années.”

Les membres de l’armée pourraient conduire des ambulances, a-t-il dit, ajoutant que la sécurité des frontières ne serait pas compromise.

Bulletin du quotidien Argent SA quotidien Les plus grandes nouvelles commerciales, économiques et de marché de la journée. S’inscrire

En matière d’immigration, le gouvernement envisage de relancer son plan d’expulsion des demandeurs d’asile vers le Rwanda afin de dissuader les passeurs, a déclaré Zahawi. Plus tôt cette année, le gouvernement a annulé les vols vers la nation africaine après des contestations judiciaires.

Zahawi a écarté la perspective que l’ancien Premier ministre Boris Johnson se présente à nouveau à la direction du parti, affirmant que les conservateurs se concentrent sur la reconstruction du parti après les récentes turbulences politiques.

« Avoir une autre élection à la direction sera un moyen sûr de nous faire perdre aux élections », a-t-il déclaré.