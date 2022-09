Le Royaume-Uni plafonnera les factures d’énergie des ménages au cours des 2 prochaines années

La nouvelle Première ministre britannique Liz Truss a annoncé jeudi que son gouvernement conservateur plafonnerait les prix intérieurs de l’énergie pour les maisons et les entreprises afin d’atténuer une crise du coût de la vie qui a laissé les résidents du Royaume-Uni confrontés à un hiver maussade.

Ces mesures constituent une énorme intervention gouvernementale dans l’économie de Truss, qui se considère comme une conservatrice de petit État et de marché libre. Elle dit qu’elle préfère les réductions d’impôts aux dons, mais elle a été forcée d’agir par l’ampleur de la crise alors que la guerre de la Russie en Ukraine a fait grimper les prix de l’énergie.

Truss a également déclaré qu’elle approuverait davantage de forages pétroliers en mer du Nord et lèverait l’interdiction de la fracturation hydraulique pour augmenter l’approvisionnement énergétique domestique.

Il s’agissait d’une énorme annonce politique de la part d’un Premier ministre qui n’a pris ses fonctions que mardi. Et il a été éclipsé par les inquiétudes concernant la reine Elizabeth, décédée jeudi après-midi à 96 ans après 70 ans sur le trône.

Dans sa déclaration sur l’énergie, Truss a déclaré “nous soutenons ce pays tout au long de cet hiver et du prochain et nous nous attaquons aux causes profondes des prix élevés afin que nous ne soyons plus jamais dans la même position”.

Truss a déclaré que la “garantie des prix de l’énergie” sur deux ans signifie que les factures moyennes des ménages pour le chauffage et l’électricité ne dépasseront pas 2 500 livres (3 766 dollars canadiens) par an.

Les factures devaient grimper à 3 500 livres (5 272 dollars canadiens) par an à compter d’octobre, un bond de 80 % par rapport à la facture annuelle moyenne actuelle de 1 971 livres (2 969 dollars canadiens). Les coûts de l’énergie montent en flèche à un moment où de nombreuses personnes et entreprises sont encore sous le choc des répliques économiques du COVID-19 et du Brexit.

Les entreprises et les institutions publiques comme les hôpitaux et les écoles bénéficieront également d’un soutien, mais pendant six mois au lieu de deux ans.

Le gouvernement affirme que le plafond réduira le taux d’inflation en hausse du Royaume-Uni de quatre à cinq points de pourcentage. L’inflation a atteint 10,1% en juillet et devrait atteindre 13% avant la fin de l’année, déclenchant une récession prolongée, a déclaré la Banque d’Angleterre.

Le coût pourrait dépasser 100 milliards de livres

Le gouvernement britannique n’a pas précisé combien coûtera le plafonnement des prix, mais les estimations l’évaluent à plus de 100 milliards de livres (150 milliards de dollars canadiens). Truss a rejeté les appels de l’opposition à imposer une taxe exceptionnelle sur les bénéfices des compagnies pétrolières. Le plafond sera payé sur les fonds du Trésor et par emprunt.

Le parti travailliste de l’opposition affirme que cela signifie que les contribuables britanniques devront payer la facture.

Le leader travailliste Keir Starmer a déclaré que “la facture sera payée par les travailleurs”, plutôt que par les compagnies pétrolières qui devraient réaliser 170 milliards de livres (195 milliards de dollars) de bénéfices exceptionnels au cours des deux prochaines années en raison de la flambée des prix de l’énergie.

L’annonce de jeudi apportera un soulagement à beaucoup, bien que les critiques disent que l’aide du gouvernement devrait être ciblée sur les plus vulnérables. Ceux qui s’efforcent déjà de faire face à la hausse incessante des coûts disent qu’ils auront encore du mal, mais peut-être pas autant qu’on le craignait.

“Je ne suis pas du tout optimiste. C’est déjà trop difficile de savoir ce que nous obtenons. Je serai endetté sans aucun doute, il n’y a aucun moyen que je puisse payer 2 500 livres”, a déclaré Sharron Anderson, 60 ans, une ancienne employé du gouvernement à Londres qui est récemment devenu dépendant des prestations sociales après avoir subi une crise cardiaque.

Après avoir payé les factures essentielles, Anderson a déclaré qu’il lui restait 23 livres (34 $ CAN) par semaine pour acheter de la nourriture.

“Ils devraient taxer davantage ces sociétés énergétiques, c’est ce qu’ils devraient faire. Tous ces bénéfices qu’ils obtiennent et ils ne les taxent pas – cela seul ne me fait pas confiance (en Truss)”, a-t-elle ajouté.

L’annonce intervient après un été au cours duquel le gouvernement conservateur a refusé de dire comment il réagirait. L’ancien Premier ministre Boris Johnson n’a pas été en mesure de prendre des décisions majeures après avoir annoncé en juillet qu’il démissionnerait. Truss, qui a remporté le concours du Parti conservateur pour remplacer Johnson à la tête, a refusé d’annoncer ses plans avant son entrée en fonction.

L’invasion de l’Ukraine a provoqué une crise énergétique dans toute l’Europe. La Russie a réduit les approvisionnements en gaz naturel bon marché dont le continent dépendait depuis des années pour faire fonctionner des usines, produire de l’électricité et chauffer des maisons, faisant monter les prix en flèche.

La Grande-Bretagne importe la majeure partie de son gaz naturel – bien qu’en grande partie de Norvège, pas de Russie – et est donc vulnérable aux variations des prix mondiaux. La décision de Truss réduira l’inflation et limitera l’ampleur de la récession, mais entraînera également une hausse des taux d’intérêt et de la dette publique, a déclaré Paul Dales, économiste en chef du Royaume-Uni pour Capital Economics.

REGARDER | Truss fait sa première apparition au Parlement en tant que Premier ministre: Liz Truss fait sa première apparition au Parlement britannique en tant que Premier ministre Liz Truss a répondu à ses premières questions du Parlement en tant que Premier ministre du Royaume-Uni, traitant de l’augmentation du coût de la vie et des factures énergétiques de son pays.

“La raison pour laquelle nous sommes dans cette situation difficile est à cause de [Russian President Vladimir] La guerre épouvantable de Poutine en Ukraine”, a déclaré Truss. “Mais nous devons nous assurer que nos approvisionnements énergétiques sont plus résistants et plus sûrs, afin que nous ne soyons plus jamais dans cette situation.”

Truss a annoncé un nouveau “groupe de travail sur l’approvisionnement énergétique” qui négociera des contrats énergétiques à long terme avec les fournisseurs et a déclaré que la Grande-Bretagne augmenterait toutes les sources d’énergie nationales. Le Royaume-Uni a considérablement augmenté la quantité d’énergie produite par l’énergie éolienne ces dernières années et prévoit de construire davantage de centrales nucléaires.

Truss a également déclaré qu’elle délivrerait plus de 100 nouvelles licences pour le forage en mer du Nord et mettrait fin à l’interdiction de la fracturation hydraulique en Grande-Bretagne. Les deux mesures seront condamnées par les écologistes, qui craignent que Truss ne revienne sur l’engagement juridiquement contraignant du Royaume-Uni de réduire les émissions de carbone à zéro net d’ici 2050.

La Grande-Bretagne a suspendu la fracturation en novembre 2019, affirmant qu’il n’était pas possible de prédire avec précision les tremblements associés au forage.

Truss dit qu’elle soutient l’engagement net zéro dans la lutte contre le changement climatique, mais qu’il ne devrait pas coûter cher aux personnes et aux entreprises.