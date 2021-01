Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

2 millions de coups par semaine sont nécessaires pour atteindre l’objectif de mi-février

C’est bien au-delà de tout ce qui a été tenté par le NHS à ce jour et de la sortie du verrouillage – mais est-il réellement possible de vacciner 13,4 millions de personnes d’ici la mi-février? Les chiffres montrent que le NHS aurait besoin de livrer plus de deux millions de vaccins par semaine pour atteindre son objectif «optimiste» d’immuniser les plus de 70 ans et cliniquement vulnérables à ce moment-là. Éditeur scientifique Sarah Knapton énonce ce qui est requis avec six semaines avant cette date limite. Cela intervient alors que le nombre de personnes testées positives pour Covid-19 au Royaume-Uni a augmenté d’un record de 60 916, tandis que 830 autres personnes sont décédées. Lors d’une conférence de presse à Downing Street, Boris Johnson a déclaré que le nombre de patients hospitalisés était 40% plus élevé que le premier pic d’avril, mais a confirmé que 1,1 million en Angleterre avaient commencé la vaccination – 1,3 million à travers le Royaume-Uni – dont plus de 650000 personnes de plus de 80 ans, près d’un sur quatre en Angleterre. M. Johnson a ajouté: « Je veux donner au peuple britannique la plus grande transparence possible sur ce vaccin. »

Cela intervient alors que les groupes industriels préviennent que les subventions ponctuelles du chancelier pouvant atteindre 9 000 £ ne suffiront pas à sauver les entreprises, alors que le Trésor appelle le Trésor à remplacer son approche «goutte à goutte» par un plan à long terme. Rishi Sunak a annoncé aujourd’hui un nouveau paquet de soutien d’une valeur de 4,6 milliards de livres sterling pour les secteurs de la vente au détail, de l’hôtellerie et des loisirs afin de les aider à traverser le troisième verrouillage. Pourtant, cela n’aidera peut-être pas les entreprises comme le pub Bridewell à Liverpool, qui est sous le choc de l’interdiction de l’alcool à emporter en lock-out, ce qui signifie qu’il doit mettre fin à ce qui est devenu un service communautaire vital.

Les examens devraient être remplacés par les prédictions des enseignants

Les notes prévues des enseignants remplaceront probablement les A-levels et les GCSE, Le télégraphe comprend, car les examens sont exclus pour toutes les matières. Le secrétaire à l’éducation adressera une directive au chien de garde des examens établissant sa liste de priorités pour les «dispositions alternatives» qui seront prises pour les élèves. Cela vient après que le premier ministre a annoncé que les écoles resteraient fermées jusqu’au semestre de février au plus tôt. Camilla Turner a l’exclusivité sur la gamme d’options élaborée.

Joe Wicks revient pour offrir un rayon de lumière dans des temps sombres

Il est de retour. Alors que la nation entre dans une autre période indéfinie à huis clos, le héros du premier verrouillage est de retour. À partir de lundi, Joe Wicks offrira des cours virtuels d’éducation physique en direct à nos écoliers emprisonnés. Jim White révèle pourquoi la motivation de Wicks à offrir à nouveau des cours aux enfants n’est pas à distance financière – et pourquoi nous pouvons tous en profiter. Si cela vous inspire, vous voudrez peut-être vous inscrire à La newsletter 365 pour recevoir un guide quotidien pour une personne en meilleure santé et plus heureuse.

Lecture poignardée | L’homme libyen qui a poignardé trois personnes à mort dans un parc de Reading en juin dernier dans ce que les procureurs prétendent être une attaque terroriste s’est lié d’amitié avec le célèbre prédicateur haineux Omar Brooks alors qu’il était en prison, a-t-il révélé. Martin Evans a les détails.

Partout dans le monde: les sondages sont ouverts lors du second tour du Sénat

Des sondages ont été ouverts en Géorgie pour le second tour des élections sénatoriales américaines qui détermineront l’équilibre des pouvoirs à Washington. Le président élu Joe Biden et le président sortant Donald Trump ont organisé lundi des duels dans l’État pour persuader les partisans de se rendre. Biden veut que les deux candidats démocrates gagnent afin que son parti contrôle les deux chambres du Congrès lorsqu’il prendra ses fonctions. Notre blog en direct suivra toute l’action.

Comment Josh Dasilva, qui s’améliorait rapidement, s’est durci dans les batailles d’adolescents