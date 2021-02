Nous savons que l’avenir de l’automobile est électrique, mais à quelle vitesse y parviendrons-nous?

Le Royaume-Uni donne le rythme. D’ici 2030, aucune nouvelle voiture à essence ou diesel ne sera en vente là-bas. David Bailey, professeur en stratégie industrielle à l’Université de Birmingham, dit que le danger est qu’il y a une date mais que c’est « sans feuille de route ».

Les constructeurs automobiles savent que l’essence et le diesel sont en voie de disparition, mais la vitesse à laquelle le Royaume-Uni évolue a créé un défi unique pour les fabricants nationaux. Comme le dit le professeur Bailey, le passage aux voitures électriques « est vraiment le plus grand changement dans l’industrie automobile au cours des cent dernières années ». Les constructeurs automobiles opèrent dans des cycles de production qui durent environ six à sept ans. Selon Bailey, les constructeurs doivent désormais réorienter leur recherche et développement vers les voitures électriques pour pouvoir atteindre l’échéance de 2030.

Une échéance impossible?

C’est un changement ambitieux pour le Royaume-Uni et pour le mieux, mais il pourrait avoir des conséquences inattendues. Le géant automobile européen, Stellantis, l’a qualifiée de «brutale» et a averti qu’il pourrait fermer son usine dans les Midlands anglais qui fabrique Opel et Vauxhall Astra.

Greg Archer, directeur britannique des transports et de l’environnement, estime que l’échéance est possible. Il dit que «les constructeurs automobiles prévoient de mettre sur le marché 325 nouveaux modèles de véhicules électriques d’ici 2025. C’est cinq ans avant la date limite. Donc les entreprises qui disent que ce n’est pas possible sont celles qui veulent plus de temps pour rattraper leur retard. concurrents « .

Brexit et industrie automobile

Jusqu’à récemment, le Royaume-Uni construisait plus de voitures électriques que partout ailleurs en Europe. Mais avec la récente flambée de la demande coïncidant avec l’incertitude du Brexit, cela a maintenant changé. L’UE ouvre désormais la voie au développement d’un autre élément crucial de la chaîne d’approvisionnement électrique: de nouvelles usines pour fabriquer des batteries.

Stephen Gifford est l’économiste en chef de la Faraday Institution. Il dit que « la fabrication des batteries et la fabrication réelle de la voiture seront très proches. Les batteries sont assez lourdes à transporter dans le monde. De nouvelles usines voient le jour en Europe de l’Est, en Scandinavie alors que le Royaume-Uni n’a qu’une seule usine à proximité. Sunderland « . Il estime que le Royaume-Uni est en retard dans la course à la production de voitures électriques, mais qu’il est encore temps de rattraper son retard.

Le Brexit a également créé une autre complication. Pour que les voitures construites au Royaume-Uni soient vendues en franchise de droits dans l’UE, d’ici 2026, leurs batteries doivent être principalement fabriquées à partir de pièces locales. C’est juste un élément de plus qui met l’accélérateur sur cette révolution.