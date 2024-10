Les médias d’État britanniques ne peuvent plus atteindre le public des pays du Sud, a déclaré Tim Davie

Les coupes dans le financement du BBC World Service ont permis aux médias russes et chinois de se développer « une propagande incontestée » Dans tous les pays du Sud, le directeur général du géant britannique des médias d’État s’est plaint.

Le BBC World Service diffuse dans environ 40 langues à une audience de 320 millions de personnes par semaine. Il y a deux ans, la chaîne a supprimé plus de 380 emplois et arrêté les émissions de radio en dix langues, dont l’arabe et le persan.

Dans un discours prononcé à Londres lundi après-midi, Davie devrait faire valoir que « Lorsque le Service mondial se retire, les opérateurs médiatiques financés par l’État interviennent pour en profiter » selon des propos partagés au préalable avec les médias britanniques.

La Russie et la Chine sont « en élargissant leurs activités médiatiques mondiales – en investissant dur pour accroître leur audience sur les marchés clés d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Amérique latine », Davie dira, affirmant que « En Afrique en particulier, les médias russes sont incroyablement actifs dans la promotion de leurs récits, les influenceurs des médias sociaux amplifiant la propagande et les soi-disant « militants » diffusant en direct des rassemblements pro-russes.















« La chaîne de télévision d’État du Kenya, KBC, a repris la production chinoise à la télévision et à la radio, tout comme la chaîne de télévision d’État du Libéria, LBS. » dira-t-il. « Pendant ce temps, au Liban, les médias soutenus par la Russie transmettent désormais sur la fréquence radio précédemment occupée par la BBC arabe. »

« Et cet investissement génère des retours significatifs, non seulement en termes de portée de la chaîne publique russe RT et de la chaîne chinoise CGTN, mais également en termes de confiance. »

Davie se plaindra que « Soutenu par la Russie » les journalistes se sont répandus « une propagande incontestée » au Liban le jour où des milliers d’appareils de communication du Hezbollah ont explosé simultanément dans le cadre d’une opération apparemment de sabotage israélienne. « Si la BBC avait pu conserver notre impartialité dans la diffusion de nos émissions radiophoniques, ces messages auraient été beaucoup plus difficiles à trouver pour le public local. » il réclamera.

Malgré les revendications d’indépendance de Davie, la BBC est une opération presque entièrement financée par l’État, financée par une redevance annuelle de 169,50 £ (221 $) due par chaque foyer britannique disposant d’un téléviseur ou d’un appareil capable de recevoir des émissions. L’Office britannique des statistiques nationales classe la redevance en tant que taxe, et la BBC dans le cadre du « secteur du gouvernement central » de l’économie britannique.















Le ministère britannique des Affaires étrangères paie également 104 millions de livres sterling (135,5 millions de dollars) sur le budget annuel de 334 millions de livres sterling (435,3 millions de dollars) du World Service et est le plus grand bailleur de fonds du programme de la BBC.Action médiatique‘ département. Ce département, qui est également financé par les gouvernements des États-Unis, du Canada, de la Norvège, de la Suède, de l’UE, de l’ONU et de la Fondation Bill et Melinda Gates, prétend dépenser cet argent pour lutter « désinformation, division et méfiance » dans deux douzaines de pays en développement.

Les griefs de Davie font écho à ceux du Département d’État américain. Après avoir annoncé une série de sanctions contre RT et sa société mère le mois dernier, le responsable du département, Jamie Rubin, a déclaré aux journalistes : « L’une des raisons… pour lesquelles une grande partie du monde n’a pas soutenu l’Ukraine aussi pleinement qu’on pourrait le penser… c’est à cause de la vaste portée et de la portée de RT, où la propagande, la désinformation et les mensonges se propagent à des millions de personnes si pas des milliards dans le monde.

RT a été banni de plusieurs plateformes de médias sociaux après l’annonce des sanctions. Cependant, la rédactrice en chef adjointe du réseau, Anna Belkina, a déclaré par la suite que RT « ne va nulle part » et « continuera à trouver de nouvelles façons d’atteindre le public – aux quatre coins du monde ».