LONDRES (AP) – Plus de 100000 personnes sont mortes au Royaume-Uni après avoir contracté le coronavirus, un an après le début de l’épidémie la plus meurtrière d’Europe, ont montré mardi des chiffres du gouvernement.

Le département de la santé a déclaré que 100 162 personnes sont décédées après avoir été testées positives, dont 1 631 nouveaux décès signalés mardi.

La Grande-Bretagne est le cinquième pays au monde à enregistrer 100 000 décès liés au virus, après les États-Unis, le Brésil, l’Inde et le Mexique, et de loin le plus petit. Les États-Unis ont enregistré plus de 400000 décès dus au COVID-19, le total le plus élevé au monde, mais leur population d’environ 330 millions d’habitants est environ cinq fois celle de la Grande-Bretagne.

Le bilan britannique est plus du double du nombre de personnes tuées par les bombes allemandes en Grande-Bretagne lors du Blitz 1940-41, et 30 000 de plus que le nombre total de civils britanniques tués au cours des six années de la Seconde Guerre mondiale.

La première victime britannique confirmée du virus était Peter Attwood, un retraité de 84 ans décédé le 30 janvier 2020 – bien que la cause n’ait été enregistrée comme COVID-19 que des mois plus tard.

Un an plus tard, des centaines de milliers de Britanniques pleurent la perte de leurs proches et exigent une comptabilité pour le terrible bilan.

En partie, la Grande-Bretagne a souffert à cause de facteurs de longue date tels que des niveaux élevés de conditions, notamment l’obésité et les maladies cardiaques, un écart important entre les riches et les pauvres et le statut de Londres en tant que carrefour mondial.

Mais les décisions prises pendant la pandémie ont également joué un rôle. Le gouvernement conservateur du Premier ministre Boris Johnson est accusé par de nombreux scientifiques d’avoir attendu trop longtemps pour imposer un verrouillage en mars alors que les infections augmentaient de façon exponentielle. Les principaux épidémiologistes affirment qu’agir une semaine plus tôt aurait pu réduire de moitié le nombre de morts.

Comme dans d’autres pays européens, les cas ont chuté l’été, puis reparti. Une variante plus transmissible identifiée dans le sud-est de l’Angleterre a contribué à pousser les infections à de nouveaux sommets et a entraîné un nouveau verrouillage, alors même qu’une campagne de vaccination à l’échelle nationale commençait.

Johnson – qui a passé une semaine à l’hôpital avec le virus en avril – a promis qu’une enquête publique examinera la gestion de la pandémie par la Grande-Bretagne, bien qu’il n’ait pas dit quand elle commencera.

«Bien sûr, nous tirerons des leçons en temps voulu et bien sûr, il y aura un temps pour réfléchir et se préparer à la prochaine pandémie», a déclaré Johnson la semaine dernière.

Le décompte officiel enregistre les personnes décédées dans les 28 jours suivant le test positif pour le virus.

Le bilan complet, comme ailleurs, est probablement encore plus élevé, en partie en raison des cas manqués au début de la pandémie. Les agences statistiques britanniques affirment que le nombre de décès enregistrés qui mentionnent le COVID-19 sur le certificat de décès est supérieur à 108000.

