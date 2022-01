Le Royaume-Uni « pas optimiste » L’invasion de l’Ukraine par la Russie peut être arrêtée, selon le secrétaire à la Défense

Le secrétaire britannique à la Défense a admis qu’il n’était « pas optimiste » que le président russe Vladimir Poutine puisse être persuadé de ne pas envahir l’Ukraine alors que la perspective d’une guerre entre les pays voisins devient de plus en plus probable.

Ben Wallace s’est rendu en Europe pour discuter avec les dirigeants de la crise et susciter un soutien aux sanctions contre le Kremlin alors que Moscou continue de renforcer sa présence militaire à la frontière.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré plus tôt cette semaine que le Royaume-Uni enverrait des troupes à ses alliés en Europe de l’Est si Moscou poursuivait une invasion dans les jours ou les semaines à venir.

La Russie nie planifier une invasion.

Mercredi soir, la Maison Blanche de Joe Biden a publié sa première réponse écrite à la Russie, qui exige que l’OTAN ne se développe pas plus à l’est, invoquant des problèmes de sécurité. Moscou cherche également à obtenir l’assurance que l’Ukraine ne sera jamais autorisée à rejoindre l’alliance militaire.

On dit que les États-Unis veulent des assurances du Royaume-Uni qu’il aiderait à renforcer le flanc oriental de l’OTAN, des États baltes à la Roumanie et à la Bulgarie au sud, en renforçant la présence militaire. Les rapports indiquent que les responsables militaires britanniques sont en pourparlers avancés sur la manière de répondre à la demande.

M. Wallace a confirmé qu’il se rendrait à Moscou pour s’entretenir avec Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense, une fois qu’il aura terminé ses pourparlers avec les dirigeants européens.

Avant de faire le voyage vers l’est, il a déclaré à la BBC que la perspective d’une invasion russe semblait de plus en plus probable. Il y a encore « une chance » que la Russie puisse être arrêtée, même s’il a prévenu : « Je ne suis pas optimiste ».

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré que les espoirs de prévenir la guerre en Ukraine diminuaient (Aaron Chown/PA) (fil de sonorisation)

Cela vient après que Liz Truss, la ministre des Affaires étrangères, a déclaré que le Royaume-Uni n’excluait pas le soutien à des sanctions personnelles contre M. Poutine en cas d’invasion russe.

Mme Truss a fait ces commentaires après que le président Biden a suggéré que la décision de pénaliser le président russe pourrait être une option en cas de guerre.

Lorsqu’on lui a demandé mardi s’il se voyait sanctionner M. Poutine dans ces circonstances, M. Biden a répondu aux journalistes : « Oui, je verrais ça. »

Lorsqu’on lui a demandé si le Royaume-Uni soutiendrait des sanctions personnelles contre le président russe, Mme Truss a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui mercredi que le gouvernement n’avait « rien exclu ».

« Nous n’avons rien exclu en termes de sanctions, et en fait nous allons légiférer pour durcir notre régime de sanctions et nous assurer que nous sommes pleinement en mesure de frapper à la fois les particuliers et les entreprises, et les banques, en Russie en cas d’incursion , » elle a dit.

« Ce qui est important, c’est que tous nos alliés fassent de même, car c’est par une action collective, en montrant à Vladimir Poutine que nous sommes unis, que nous contribuerons à dissuader une incursion russe. »

La Russie a également amassé des troupes en Biélorussie où elle a mené des exercices militaires. Le ministère biélorusse de la Défense a déclaré jeudi que les soldats partiraient une fois les exercices terminés.

Les déploiements en Biélorussie, au nord de l’Ukraine et un allié de la Russie, font partie d’un renforcement militaire plus large dans la région. « A la fin de l’inspection, les unités et sous-unités militaires des Forces armées de la Fédération de Russie quitteront le territoire de la République de Biélorussie », a indiqué le ministère.

Le rouble russe, qui a subi de fortes pressions lors du renforcement des troupes russes, a augmenté de 1,1% jeudi après la déclaration.

Les exercices Allied Resolve sont divisés en deux phases et doivent se dérouler jusqu’au 20 février.

Rapports supplémentaires par les agences